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AFA Awards首屆30強出爐 奧丁丁、東聯互動等6家台企晉級

經濟日報／ 記者林安妮／台北即時報導
AFA／提供
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亞洲金融科技聯盟（AFA）7日公布首屆「AFA Awards 2026」Top 30決選名單，台灣企業表現亮眼，一共有6家成功晉級Top 30，入圍家數居各會員經濟體之冠，韓國則有5家晉級，緊追在後。AFA主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲，30強名單公布後，下一步將由國際創投投資人及產業專家組成的評審團選出最後10強，並於9月1日在台北舉辦的「FinTechOn 2026暨AFA Summit」頒獎典禮揭曉五大獎項得主。

首屆 AFA Awards 尋找亞洲獨角獸

蔡玉玲表示，首屆AFA Awards以「發掘亞洲下一個金融科技獨角獸」為宗旨，聚焦已在本國市場建立競爭優勢，並具備跨境擴張能力的金融科技企業。所有參賽公司均由AFA旗下16個會員協會提名，首屆共收到88件提名，其中包括多家上市公司及擁有數百萬用戶的大型金融科技企業，展現亞洲金融科技產業蓬勃發展的創新能量。

她表示，AFA Awards並非以企業估值或規模作為唯一標準，而是著重企業是否具備跨境發展能力，包括是否已取得多國營運執照、建立海外據點、擁有海外客戶，或已在不同市場成功複製商業模式，希望發掘真正具備成為「亞洲金融科技獨角獸」潛力的企業。

她指出，亞洲金融科技市場正快速整合，若企業只深耕單一市場，未來競爭力將逐漸受限；唯有具備跨境服務能力，才能掌握亞洲龐大的成長商機。因此，AFA成立聯盟並舉辦AFA Awards，希望透過16個會員經濟體建立合作平台，協助優秀企業拓展海外市場，促成金融機構、監理機關、創投與產業夥伴間更緊密的合作。

經第一階段專業評審及AFA執行委員會審查後，共選出30家企業，分別角逐「Grand Award（大獎）」、「Financial Infrastructure Award（金融基礎設施獎）」、「Regulatory Excellence Award（監理卓越獎）」、「Market Expansion Award（市場拓展獎）」及「Fastest Growth Award（最快成長獎）」五大獎項。

六家台企入圍 挺進下一輪

台灣共有六家企業晉級。包括，博士旺創新（3555）（BaaS Innovation）入圍「金融基礎設施獎」；Gogolook（6902）（Whoscall）、奧丁丁（OwlTing Group）及XREX Group入圍「監理卓越獎」；奧義智慧（CyCraft Technology）及東聯互動（7738）（Eastern Union Interactive Corp.）入圍「市場拓展獎」。

六家公司橫跨金融基礎設施、防詐科技、監理科技、區塊鏈金融、數位資產、資安及跨境支付等領域，反映台灣金融科技產業已逐步由服務本土市場，邁向區域布局與國際競爭。

值得注意的是，韓國這次也展現深厚實力，共有五家公司入圍30強，包括Hanpass、Hecto Financial、PFC Technologies、Datachain及December & Company，涵蓋跨境支付、金融基礎建設、數位金融及財富管理等領域，顯示韓國金融科技產業在亞洲市場仍具高度競爭力。

除台灣、韓國外，本屆30強企業也來自新加坡、日本、馬來西亞、印尼、越南、尼泊爾及斯里蘭卡等市場，涵蓋跨境支付、數位身分、金融基礎設施、監理科技、先買後付（BNPL）、數位資產及資安等多元應用，反映亞洲金融科技正朝跨境合作、區域整合及生態系發展邁進。

AFA表示，30強企業將進入第二階段評選，由來自亞洲各地的國際創投投資人及產業專家組成評審團，依企業創新能力、商業模式、成長潛力及跨境拓展能力選出最後十強。最終五大獎得主將於9月1日在台北舉辦的「FinTechOn 2026暨AFA Summit」正式揭曉，預料將吸引亞洲金融科技協會、政府監理機關、金融機構、創投及產業領袖齊聚，成為亞洲金融科技年度重要盛會。

AFA目前由亞洲16個金融科技協會共同組成，涵蓋台灣、韓國、新加坡、日本、菲律賓、印尼、香港、馬來西亞、泰國、柬埔寨、蒙古、尼泊爾、印度、越南、斯里蘭卡及烏茲別克等經濟體。AFA指出，根據國際預測，亞洲可望於2030年前成為全球最大金融科技市場，未來將持續推動跨境合作、政策對話及監理協調，打造更具包容性、安全性及永續性的亞洲金融科技生態系。

亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭。記者黃于庭／攝影
亞洲金融科技聯盟（AFA）主席、臺灣金融科技協會名譽理事長蔡玉玲指出，今年將串聯16個AFA會員國、約5,000家會員企業競賽角逐獎項，物色亞洲金融科技獨角獸，盼能加速台灣出海競爭。記者黃于庭／攝影

東聯 奧丁丁 創投

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