智匯保經人力成長雙冠王三連霸 躍居全國保險經紀人業總人數第二大

中華民國人壽保險商業同業公會公布114年度保險經紀人業最新統計資料，智匯保險經紀人再次寫下產業新紀錄，以年度淨增加1,418位業務員及24.8%的年度成長率，連續第三年榮獲全國保經業「新增人力第一名」及「成長率第一名」。

截至115年6月底，智匯保經登錄人力正式突破7,500人，自108年成立以來，由約250人成長至超過7,500人，六年間人力增加逾7,250人、規模成長30倍，躍居全國保險經紀人業總人數第二大，展現台灣保經業從所未見的高速成長實力。

114年度全台保險經紀人和保險代理人共新增了2,570位業務員，其中1,418位加入智匯保經，占全體新增人數約55%，平均每兩位加入保經(代)產業的新夥伴，就有一位選擇智匯保經，讓智匯連續第三年蟬聯保經新人力登錄首選品牌。

除了人力成長表現亮眼，智匯保經在業績表現同樣屢創佳績，近年來陸續榮獲全球人壽10冠王、新光人壽10冠王、遠雄人壽10冠王、保誠人壽10冠王及安聯人壽6冠王等多項A+績優公司的榮耀。

智匯保經執行長林健裕指出，「人力冠軍」加上「業績冠軍」，企業品質更榮獲多項國家及國際肯定，不僅代表智匯保經具備市場高度吸引力，更證明公司擁有培育高績效團隊能力，也逐步建立起市場難以複製的平台競爭優勢。

展望未來，智匯保經將持續朝突破1萬名登錄人力的目標邁進，挑戰成為台灣保經業最快突破萬人規模的保經公司，持續提升平台競爭力，攜手更多優秀人才，共同推動台灣保險經紀產業邁向更高品質的新階段。

林健裕強調，保經產業的競爭，已從商品競爭走向平台競爭。智匯保經一路走來，最重要的不是追求規模，而是持續打造一個能讓夥伴長期成功的平台。透過完整的教育訓練、AI科技管理、制度支持與企業文化，希望讓每一位加入智匯的夥伴，都能擁有持續成長的能力與值得信賴的事業舞台。

董事長王怡仁指出，公司始終秉持「客戶好、同仁好、自己自然就會好」的核心理念，他始終相信，一家公司的真正價值，不在於自己成長得多快，而在於能夠幫助多少人成功。

王怡仁說，近兩年，已有越來越多同業團隊看見智匯的優勢與獨特性，選擇加入智匯、與智匯結盟合作，智匯保經成功最重要的關鍵，就是擁有一套真正能解決業務同仁經營困難、複製成功的SOP。

創立六年多來，公司從250人成長至7,500人，並培育出多位千萬年薪事業部負責人及千萬年薪超級業務，這些成果正是智匯SOP最有力的驗證。

從人力成長、人才培育到業績表現，智匯保經已建立兼具規模、品質與競爭力的經營模式。未來，智匯將持續攜手更多優秀人才與合作夥伴，穩健朝「萬人保經」目標邁進，持續提升保險專業服務價值，並朝打造台灣最具影響力的保險經紀平台邁進。