「健康台灣 凱基同行」凱基人壽打造全齡健康生態圈

凱基人壽積極響應政府「健康台灣」政策，因應超高齡社會與長壽新經濟趨勢，攜手國際策略顧問擘畫大健康發展藍圖，並於第三屆高齡健康產業博覽會結合凱基金控資源，以「健康台灣 凱基同行」為主題，宣布打造全齡健康生態圈。凱基人壽以「HWE健康財富專家（Health and Wealth Expert）團隊」為核心，推動創新商品與服務及旗艦型康養住宅，依據人生不同階段與需求，將健康促進、疾病預防、財務韌性、全齡樂活的概念，帶進每一個家庭，成為民眾全方位的健康財富夥伴。

「HWE健康財富專家團隊」為凱基人壽全齡健康生態圈的核心，代表保險服務從「保障風險」邁向「健康管理」的重要里程碑。面對日益多元的健康與退休傳承需求，HWE團隊除具備保險保障與財務規劃專業，更整合預防醫學、退休規劃、保險金信託及資產傳承等服務，並由醫療、照護、信託及法稅等跨領域專家提供專業支持。透過沉浸式培訓、實務演練與跨域協作，強化HWE團隊整合規劃能力，建立以客戶需求為核心的服務模式，讓保險不僅在風險發生後提供保障，更能提前協助個人及家庭做好健康與財務準備。

為實踐「越健康、越有保障」的保險新價值，此次展區攜手生態圈夥伴設置「健康報到站、健康安檢站、長照通關站、信託登機站及夢想未來站」五大互動體驗區，提供InBody身體組成分析、動脈硬化檢測及專業諮詢，協助民眾掌握身體狀況並養成良好生活習慣。

凱基人壽也將健康促進融入商品設計，推出「凱基人壽愛有溢靠防癌定期健康保險」商品，特別導入健康促進外溢機制，保戶只要定期完成洗牙、癌症與肝炎篩檢、疫苗接種，或挽袖捐血、提供健康檢查報告等對自身健康有益的項目，即有機會轉化為續年度保費折減，若再結合首/續期指定金融機構帳戶及申請電子保單，最高可享11%的續年度保費折減，實踐「越健康、越有保障」的保險新價值。

展區亦呈現長照保障結合保險金信託的一條龍服務，協助家庭預先規劃照護資金及給付安排；規劃中的旗艦型康養住宅則以「近鄰照護」為理念，整合醫療可近性、生活便利及居住品質，打造符合在地安老需求的生活場域，樹立保險業跨足康養服務的新標竿。

凱基人壽表示，未來持續以「健康台灣 凱基同行」的精神，深化醫療、照護、居住與金融服務合作，並秉持「我願意+1」的行動文化，將數位、創新、永續與金融策略融入服務流程，從客戶真實需求出發，多想一步、整合更多資源，串聯醫療、科技、家庭與社區，陪伴民眾從追求長壽邁向健康長壽，讓健康走進每一個家庭，為「客戶的健康+1」。