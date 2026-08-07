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台北租賃公會與商業發展研究院舉辦講座 助中小企業打造財務韌性

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台北租賃公會與商研院舉辦金融賦能講座，聚焦中小企業財務韌性與金融支持。商研院副院長張皇珍（前排左1）擔任主持人，台北租賃公會理事陳瑞興（前排左2）、政治大學經濟學系教授洪福聲（前排右2）及中正大學財經法律學系教授江朝聖（前排右1）共同與會。圖／台北租賃公會提供
台北租賃公會與商研院舉辦金融賦能講座，聚焦中小企業財務韌性與金融支持。商研院副院長張皇珍（前排左1）擔任主持人，台北租賃公會理事陳瑞興（前排左2）、政治大學經濟學系教授洪福聲（前排右2）及中正大學財經法律學系教授江朝聖（前排右1）共同與會。圖／台北租賃公會提供

面對景氣波動、融資環境變化及產業轉型需求，中小企業如何建立穩健財務體質、提升經營韌性，已成為企業永續經營的重要課題。台北市租賃商業同業公會與財團法人商業發展研究院於6日舉辦「2026中小企業金融賦能系列講座」，探討企業經營面臨的法律風險、信用市場變化及財務管理課題，協助中小企業善用多元金融工具，提升風險管理能力，打造穩健經營體質。

這場講座由商業發展研究院副院長張皇珍擔任主持人，邀請台北租賃公會理事、中租迪和業務總經理陳瑞興，國立中正大學財經法律學系教授江朝聖，以及國立政治大學經濟學系教授洪福聲分享專題內容，吸引企業代表、金融服務業者及關注中小企業發展議題之各界人士熱烈參與。

陳瑞興表示，中小企業面對信用市場變化及產業轉型趨勢，除應善用多元金融工具取得營運資源，更需重視法律風險管理與財務規劃，才能在快速變動的市場環境中提升資金運用效率，強化經營韌性與競爭力。

陳瑞興進一步指出，具有發展潛力的新創或成長型企業，雖然未來具備資金回收與獲利機會，但因回收期較長、短期現金流不足，往往不易符合銀行授信標準。融資租賃業則願意扮演企業成長夥伴的角色，支持年輕且積極投入事業的創業者，協助其度過創業初期資金與設備不足的階段，並在必要時協助媒合潛在買家或商業資源，陪伴企業逐步成長。

張皇珍表示，希望透過產官學交流，協助企業掌握金融市場發展趨勢，深化企業對多元金融工具、風險管理及財務韌性的實務認知，提供中小企業更完整的經營思維與實務參考，強化因應市場變化的能力。

江朝聖以「中小企業利用多元金融工具之法律風險管理」為題，從企業運用融資租賃及各類金融工具可能面臨的法律議題切入，解析契約權利義務、風險分配及實務注意事項，提醒企業在運用多元金融工具、追求融資效率的同時，也應釐清契約中的責任歸屬，在締約前注意瑕疵擔保的解決機制，以降低經營風險並提升金融工具運用效益。

洪福聲主講「信用市場變化與中小企業金融挑戰」，分析近年信用市場發展趨勢及中小企業融資環境變化。他指出，銀行授信核心已從「抵押品」，轉向審查企業未來「現金流」，來確認還款能力。因此，他建議，企業應強化信用管理與財務規劃，以提升資料透明度。並善用短期放款、中長期貸款、融資租賃與政策放貸等工具，提升資金調度效率，因應市場變局所帶來的挑戰。

綜合座談與會專家針對企業融資需求、信用管理及租賃金融應用等議題交流，認為企業除應建立完善的財務與信用管理制度，也應充分了解契約權利義務及法律風險，才能提升融資能力，強化面對市場變化的經營韌性。

商研院長期以來積極促進各界互動，就融資環境變化、風險管理及多元金融支持機制深入探討，作為後續政策研議與制度優化的重要參考。本系列講座將於10月22日辦理第三場次，聚焦在中小企業金融支持、產業發展及企業韌性等議題，歡迎各界關注及參與。

韌性 中小企業 講座

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