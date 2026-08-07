瑞銀看好金價明上半年破5,000美元價位

金價在6日延續漲勢，亞洲早盤一度升至每盎司4,304美元，觸及七周高點，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）持續看好金價後市，預期明年上半年突破5,000美元價位，6月底目標價為5,200美元。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，市場對荷莫茲海峽重開預期日益增強的提振，美國總統川普稱已在3日與伊朗重啟談判，雖然之後又進一步表示關於重新開放海峽的協議「尚不能說已經正式達成」，但海峽目前「某種程度上已經開放」，美方正參與相關談判，整體進展良好。

與此同時，中國大陸買盤興趣、交易所交易基金（ETF）資金淨流入、利率環境趨於寬鬆、以及市場重新關注儲備多元化等因素也有所助力。

另一方面，美國和日本政府在上周為穩定日元而採取的聯合措施，多少已避免美國國債遭遇拋售，也為金價提供了支撐。

在宏觀經濟、資金流向以及投資組合多元化需求等多重因素共同作用下，黃金仍有望獲得支撐。考慮到美國收益率可能趨於下行、美元進一步走弱，以及各國央行持續購金，瑞銀財富管理投資總監辦公室預計金價有望在明年上半年突破5,000美元，到6月底的目標價為5,200美元。