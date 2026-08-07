「四貸同堂」怎麼管？銀行業：不能一竿子打翻 關鍵在資金用途

資本市場熱絡，外界關注「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。銀行業者表示，近期因整體投資市場較好，確實看到客戶資金需求提高，不論信貸、房貸或車貸等，都有滿平均的提升。不過，銀行認為，「四貸同堂」最重要的是貸款資金用途，銀行在貸款給客戶時，就要確認客戶的資金用途，並透過KYC了解客戶需求及風險。

銀行業者表示，最近因為整個投資市場較好，的確有看到客戶在資金需求上有提高，是普遍市場的狀況，且不管是信貸、房貸、車貸的部分，都有滿平均的提升。

針對金管會關注「四貸同堂」，銀行業者指出，銀行在管控貸款這件事還是會回到客戶的風險，而銀行本來就有一套管控客戶風險的標準，因此銀行並沒有因為這件事情有比較大的改變。

銀行業者強調，四貸同堂最重要的是貸款資金運用的用途，在銀行貸款給客戶的時候，銀行就要確定客戶的用途在哪裡。譬如說購屋是很明確，看撥款對象是誰，撥到信託專戶中，如果是車貸，那就撥款給車商，但如果是信用貸款的確就會比較難確認用途。

至於理財型房貸，銀行業者指出，要看擔保品剩下的價值有多少，包括是否已有二胎（二順位房貸）、房屋資金用途、欲貸款成數及區域性等，銀行都會有風險管控措施。

銀行業者直言，「銀行客戶需求千千百百種，也不是每個人拿的錢都是去投資買股票，也有其他需求，因此不能一竿子打翻所有。」因此，銀行風險屬性評估（KYC）相當重要，主管機關關注的也是銀行能否清楚了解客戶需求，「客戶的需求就會是銀行未來的風險。」

另一家銀行業者表示，目前信貸呈現平穩成長趨勢，銀行也有關注「四貸同堂」議題，因此業務方面採取較嚴謹的放款。至於理財型房貸、房貸增貸等業務是否近期需求較多，銀行業者表示，如果VIP客戶有購屋或其他資金規劃並提出需求，才會承作相關業務，整體而言，並沒有特別針對哪些族群進行特定放款。