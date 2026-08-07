聽新聞
0:00 / 0:00

「四貸同堂」怎麼管？銀行業：不能一竿子打翻 關鍵在資金用途

經濟日報／ 記者戴玉翔黃于庭／台北即時報導
資本市場熱絡，外界關注「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。圖／AI生成
資本市場熱絡，外界關注「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。圖／AI生成

資本市場熱絡，外界關注「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。銀行業者表示，近期因整體投資市場較好，確實看到客戶資金需求提高，不論信貸、房貸或車貸等，都有滿平均的提升。不過，銀行認為，「四貸同堂」最重要的是貸款資金用途，銀行在貸款給客戶時，就要確認客戶的資金用途，並透過KYC了解客戶需求及風險。

銀行業者表示，最近因為整個投資市場較好，的確有看到客戶在資金需求上有提高，是普遍市場的狀況，且不管是信貸、房貸、車貸的部分，都有滿平均的提升。

針對金管會關注「四貸同堂」，銀行業者指出，銀行在管控貸款這件事還是會回到客戶的風險，而銀行本來就有一套管控客戶風險的標準，因此銀行並沒有因為這件事情有比較大的改變。

銀行業者強調，四貸同堂最重要的是貸款資金運用的用途，在銀行貸款給客戶的時候，銀行就要確定客戶的用途在哪裡。譬如說購屋是很明確，看撥款對象是誰，撥到信託專戶中，如果是車貸，那就撥款給車商，但如果是信用貸款的確就會比較難確認用途。

至於理財型房貸，銀行業者指出，要看擔保品剩下的價值有多少，包括是否已有二胎（二順位房貸）、房屋資金用途、欲貸款成數及區域性等，銀行都會有風險管控措施。

銀行業者直言，「銀行客戶需求千千百百種，也不是每個人拿的錢都是去投資買股票，也有其他需求，因此不能一竿子打翻所有。」因此，銀行風險屬性評估（KYC）相當重要，主管機關關注的也是銀行能否清楚了解客戶需求，「客戶的需求就會是銀行未來的風險。」

另一家銀行業者表示，目前信貸呈現平穩成長趨勢，銀行也有關注「四貸同堂」議題，因此業務方面採取較嚴謹的放款。至於理財型房貸、房貸增貸等業務是否近期需求較多，銀行業者表示，如果VIP客戶有購屋或其他資金規劃並提出需求，才會承作相關業務，整體而言，並沒有特別針對哪些族群進行特定放款。

銀行 銀行業 信貸

延伸閱讀

看不見的槓桿？四貸同堂逼出30年來最大金融監理改革

四貸同堂後遺症顯現 未來「信用小白」向銀行借錢更難

從少年股神到少年負翁：四貸同堂下 誰為槓桿付代價？

股票漲不停卻急需用錢？他求救「賣股還是房屋二胎」網勸比較利息&報酬

相關新聞

又見亂象！醫療通膨 實支實付不夠賠

醫療通膨嚴重，民眾支出負擔大增。儘管金管會為了杜絕「用保單賺錢」亂象，在二○二四年七月推出了「正本理賠」，希望醫療險能回歸到「損害填補」原則，亦即民眾從保險公司所收到的理賠，不能超過其醫療支出，但這兩年下來，醫療科技進步使醫療支出快速膨脹，不要說「損害填補」，現在反過來是「不夠賠」。

金管會推動第二階段政策 TISA爭取租稅優惠好事近

金管會主委彭金隆昨（7）日出席「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式時透露，「希望第二階段『台灣個人投資儲蓄帳戶』（TISA）能順利推出，正在努力中，應該很快有好消息」。

TISA上路滿一年22萬人開戶 成長空間大

TISA上路滿一年，目前開戶數超過22萬人、帳戶資產餘額AUM逾200億元，集保董事長林丙輝與投信投顧公會理事長尤昭文皆表示，目前僅占台灣人口不到1%，還有很大成長空間。

保額少、條款舊 實支險不夠力

這二年，醫療通膨問題誇張到即使民眾有滿手實支險也補不起來？這並不誇張，案例會說話，主要原因有二，一是額度不足問題，另一個問題則在於舊保單的很多條款規定不合時宜。

金研院、集保、投信公會聯手推動TISA金融教育 150場9月校園開跑

台灣金融研訓院、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，於7日舉辦「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式。適逢亞洲資產管理中心政策推動滿兩年，金管會主委彭金隆出席並與三個主辦單位共同啟動計畫，期許相關政策進一步朝普惠金融與全齡理財拓展。

市場靜待美非農數據 股匯同步盤整新台幣終止連2升

市場持續關注美伊協議進展，並等待即將出爐的美國非農數據，金融市場缺乏明確方向，股匯同步陷入整理，新台幣兌美元終止連2升，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。