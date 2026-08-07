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國泰人壽發債160億元 強化接軌IFRS 17與TIS資本

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控。 圖／國泰金控提供
國泰金控。 圖／國泰金控提供

國泰金控（2882）7日代子公司國泰人壽公告以公開募集方式發行2026年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額新台幣160億元，依年期分為10年期甲券及15年期乙券，票面利率分別為3.70%及3.85%，募集資金將用於維持接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）後的資本穩定性，同時兼顧籌資多元化及增加國內資產配置。

國泰金控曾於今年5月14日代子公司國泰證券公告，董事會已通過擬取得國泰人壽發行的10年（含）以上累積次順位公司債，交易金額上限為5億美元（含等值新台幣），此次進一步揭露實際發行次債細節。

根據公告，本次公司債分為甲券及乙券，其中甲券發行83億元、10年期，採固定利率3.70%；乙券發行77億元、15年期，固定利率3.85%，均以每張100萬元面額、依票面金額十足發行的無擔保累積次順位普通公司債。

國泰人壽 國泰 國泰金控

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