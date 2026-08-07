聽新聞
0:00 / 0:00
國泰人壽發債160億元 強化接軌IFRS 17與TIS資本
國泰金控（2882）7日代子公司國泰人壽公告以公開募集方式發行2026年度第一期無擔保累積次順位普通公司債，發行總額新台幣160億元，依年期分為10年期甲券及15年期乙券，票面利率分別為3.70%及3.85%，募集資金將用於維持接軌IFRS 17及新一代清償能力制度（TIS）後的資本穩定性，同時兼顧籌資多元化及增加國內資產配置。
國泰金控曾於今年5月14日代子公司國泰證券公告，董事會已通過擬取得國泰人壽發行的10年（含）以上累積次順位公司債，交易金額上限為5億美元（含等值新台幣），此次進一步揭露實際發行次債細節。
根據公告，本次公司債分為甲券及乙券，其中甲券發行83億元、10年期，採固定利率3.70%；乙券發行77億元、15年期，固定利率3.85%，均以每張100萬元面額、依票面金額十足發行的無擔保累積次順位普通公司債。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。