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TISA開戶數超過22萬人、AUM 200億元 第二階段將祭稅負優惠

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金融研訓院、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，於7日舉辦「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式。林勁傑／攝影
金融研訓院、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，於7日舉辦「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式。林勁傑／攝影

適逢亞資中心政策滿兩年，金管會主委彭金隆7日與金融研訓院、集保結算所及投信投顧公會舉辦TISA金融共好公益計劃啟動儀式。集保董事長林丙輝表示，金管會責成建立TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶），去年6月正式上線，投信業等各方努力讓民眾用更低門檻參與基金投資，目前已超過22萬人、帳戶資產餘額AUM超過兩百億元，25家投信公司推出53檔的TISA級別基金。第二階段會朝稅負優惠方向進行。

林丙輝會後受訪時提到，TISA第二階段應會有稅負優惠，不一定會免稅，但採遞延方式，例如勞退新制自提6%遞延稅負現在自提的金額可從當年度個人綜合所得總額中全數扣除免稅，不用在當下繳所得稅；但等未來滿60歲實際請領退休金時，仍須將這筆錢計入退職所得課徵所得稅。

投信投顧公會理事長尤昭文表示，公會2016年在張錫當理事長時就提出TISA觀念，當時是為了拱台股，因為沒有成交量。世界上所有個人投資儲蓄帳戶都是為了要支應退休生活的韌性，台灣的勞退及勞保等提存未來投資儲蓄約占薪水12%，北歐或美國高達30-40%。現在有一個關鍵是TISA已經有22萬戶，但僅占台灣人口不到1%，日本做第一年就達到人口3%。他強調不用等稅負鬆綁，業界一定會努力推動TISA開戶成長。

金融研訓院董事長雷仲達表示，過去資產管理常被認為是高資產族群或專業投資人的金融服務；但金管會在推動政策同時便考慮到普惠金融，希望亞資中心不只關乎市場競爭力與產業升級，也能進一步回應全民的財務安定與長期福祉。因此正式將推動TISA列為政策方向，期待大家能透過較低的參與門檻、定期投入與長期累積的制度設計，逐步接觸並實踐長期投資。金研院也希望善盡金融教育機構的使命，攜手集保公司和投信投顧公會，協助更多民眾認識並善用TISA。

雷仲達說，近期正逢市場變動，許多人開始重新重視風險管理與投資紀律。這有利於金研院將金融知識與實際投資經驗相互連結，讓民眾不只理解觀念，更能進一步轉化為穩健的投資態度與行為。

TISA 門檻 投信

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