TISA第二階段租稅優惠有譜？ 彭金隆這樣說

金管會於2025年7月推動台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）第一階段上路，主要由業者讓利打出低門檻定期定額投資理財，第二階段的目標則是跨部會爭取租稅優惠，金管會主委彭金隆7日於「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式致詞時透露，「希望第二階段TISA能夠順利推出，正在努力中，應該很快有好消息」。據了解，目前有機會爭取的租稅優惠可能是遞延課稅機制。

彭金隆指出，相較於日本推出的NISA是以小額投資免稅優惠制度推動來吸引民眾參與，台灣則因資本利得本就是免稅，在推動TISA方面則須做出台灣特色，截至目前，第一階段推動一年，每月平均約有1.2萬至1.3萬人陸續加入，累計共有22萬受益人，規模也達到200億元，對於用戶而言又多了一層保障，希望第二階段的TISA也能順利推出，目前正在努力中，應該很快有好消息。

TISA的租稅優惠涉及財政部的稅務政策，過去金管會跨部會溝通至今一直未見第二階段方向出爐。據了解，目前第二階段TISA較有機會推動的方向是TISA的遞延課稅機制，將當下應繳納的稅額遞延到未來的某個時間點，也就是投資人當下可以少繳稅，希望藉此提供投資人租稅優惠空間。

以現行制度來說，勞工退休金自願提繳（勞退自提）就是一種遞延課稅機制，若勞工每月自提6%薪資入專戶，這筆金額可不計入當年度所得課稅，等到60歲以後領回才需計算稅額。

此外，另有業內人士提議結合企業勞退制度，將TISA納入選項中，讓員工可選擇將原本提撥至勞退的金額轉為納入TISA，藉此帶動開戶和TISA規模，不過實務上是否可行仍待研議。

彭金隆說，過去的對於TISA的推動誘因，多聚焦於租稅優惠，但由於台灣資本市場長期沒有資本利得稅，難以直接比照其他國家的租稅誘因，加上稅制及公平性等議題涉及各方意見而面臨挑戰。

彭金隆指出，TISA的概念包含儲蓄和投資，他認為，儲蓄需要毅力，而投資則需要專業，若資金長期停留在低風險的資產，對於個人的財富累積與國家經濟發展都較消極，因此希望透過TISA引導民眾進行長期投資，但希望建立具有台灣特色的制度，而非完全複製其他國家的模式，希望以新方法解決舊問題，而投信投顧業者主動讓利就是方法之一。

對於第二階段推動，彭金隆也說，希望能夠順利推出，「應該很快有好消息會再跟大家報告」。