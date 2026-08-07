安泰銀攜手孩子的書屋 登101看台北、進球場感受團隊力

「孩子的書屋」2026年單車環島活動自8月1日至12日展開，安泰銀行（2849）做為長期公益合作夥伴，特別於5日環島休息日，邀請單車環島師生、陳彥翰執行長及書屋團隊夥伴參訪台北101觀景台，並共同觀賞中華職棒賽事。

安泰銀行表示，希望透過城市探索與運動文化體驗，為孩子們的環島旅程注入更多能量與鼓勵，陪伴孩子以更開闊的視野、更堅定的信心迎向後半段挑戰。

「孩子的書屋」長期深耕台東，透過教育陪伴、課後照顧及多元體驗活動，陪伴偏鄉孩子成長，協助建立自信與正向人生觀。

其中，「單車環島」是書屋最具代表性的年度教育行動之一，藉由長途騎乘及團隊生活歷程，引導孩子突破自我限制，培養面對困難的勇氣、韌性及團隊合作精神。

本次活動孩子們在安泰銀行董事長俞宇琦 、總經理徐世偉及安泰夥伴的陪同下，登上台北101觀景台，在專業導覽中認識台灣地標建築特色及世界知名風阻尼球設計，從不同角度俯瞰臺北城市景觀，拓展城市視野。

傍晚則前往天母棒球場觀賞中華職棒賽事，感受團隊合作的運動精神，為後續環島旅程注入更多勇氣與動力。對孩子們而言，這一天不僅是環島旅程中的休息站，更是一段充滿學習、鼓勵與溫暖陪伴的珍貴回憶，也將成為支持他們持續向前的重要力量。

安泰銀行表示，教育是翻轉未來的重要力量，陪伴則是企業實踐永續最深刻的價值。多年來持續攜手「孩子的書屋」，透過教育支持、公益參與及陪伴，協助偏鄉孩子拓展視野、累積自信，勇敢迎向人生挑戰。