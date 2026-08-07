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台新新光金控淨零論壇 永續標竿開創成效新時代

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控總經理林維俊呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控總經理林維俊呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人，相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。記者戴玉翔／攝影

永續作為逐漸成為企業基本條件，在面對國際規範升級與市場對永續實績要求的新時代，更該思考如何提升成效，強化競爭及加速成長動能。為此，台新新光金控（2887）偕同中華民國工商協進會、台新銀行、新光人壽、台新證券及台新投信於7日假台北國際會議中心共同舉辦「2026台新新光淨零高峰論壇」，由國發會主委葉俊顯、環境部部長彭啓明及台新新光金控總經理林維俊親自出席，論壇匯聚政商標竿巨頭，從國家永續政策到企業分享永續成效時代的新策略，精彩內容在線上及實體合計超過2,500位企業董監事及中高階主管踴躍參與。

葉俊顯開場時說明政府「臺灣總體減碳行動計畫」，透過六大部門減碳計畫，並搭配六大創新機制逐步完成減碳。他強調，淨零轉型是臺灣與全球的共同目標，也是為下個世代承擔的共同責任。彭啓明則分享臺灣碳定價制度正從「收費時代」邁向「市場機制時代」。臺灣未來將由碳費、自主減量計畫、總量管制排放交易制度、自願減量與國際合作共同支撐國家減量目標。中華民國無任所大使簡又新指出，全球永續已從「揭露與承諾」進入「轉型能力與競爭力」，臺灣企業在ESG表現優異，淨零轉型將開始進入真正考驗。

林維俊致詞時表示，今年論壇聚焦國家未來政策，特別邀請國內龍頭企業分享將永續轉化為國際競爭優勢與成長動能，讓企業掌握先機提早準備。台新新光淨零論壇今年邁入第五年，這五年間與產官學界共同見證永續推動從倡議到落地實踐。展望未來，台新新光金控將持續以「認真、創新、永續」的企業精神，擴大影響力，攜手政府與社會各界，共同推進「淨零台灣、韌性家園」的願景。林維俊也呼籲，面對氣候變遷議題，沒有人是局外人。相信每一個人都可以｢From Zero to Hero｣成為化解氣候危機的英雄。

上銀科技（2049）總經理暨永續長蔡惠卿於開場分享中，以提高能源效率、創新低碳產品、循環經濟減廢及導入再生能源四大核心策略，五大構面「人、機、料、法、環」系統化的闡述上銀淨零轉型減碳實踐路徑。緊接著，強茂集團（2481）總裁方敏宗指出，強茂以「工業之米」功率半導體為基礎，成為能源轉換時代的「效率心臟」，並以綠色產品、產品安全與供應鏈韌性為新世代ESG策略框架，聚焦AI生態系、車用與高效能電源應用，將永續治理轉化為長期競爭力。

下半場由宏碁（2353）永續長劉靜靜開場，分享宏碁以「永續驅動成長新未來」為題的核心理念，透過ESG治理架構推動永續治理、淨零轉型與綠色創新，並秉持Earthion企業使命攜手供應鏈落實循環經濟，創造長期且具體的商業價值。最後壓軸登場的金寶集團（2312）董事長許介立則表示，製造業競爭已從成本、交期轉向低碳與韌性，金寶集團整合智慧製造、能源效率、治理升級與供應鏈共好四大引擎協助客戶轉型，強調治理是起點、成效是關鍵，但唯有四股力量真正落地，才是永續的本質。

近年來，台新新光金控永續發展成果非凡，甫三連霸「標普全球」（S&P Global）的「2026年標普全球永續年鑑」（The Sustainability Yearbook 2026）銀行產業別全球Top 1%，是全球首家銀行產業別（Bank Industry）獲此卓越成就的金融機構，更連續8年入選道瓊領先指數（DJBIC）世界及新興市場指數雙榜；此外2026年也持續獲得MSCI ESG評級之AAA最高評級肯定，顯示台新新光金控認真推動永續的成果被世界看見與肯定。未來將持續支持永續低碳淨零，引領產業接軌國際，成為企業永續發展的智慧好夥伴。

台新新光金控 新光金控 淨零

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