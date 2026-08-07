中國信託打造樂齡智慧金融新體驗 串聯退休與傳承

中信金（2891）旗下中信銀行與台灣人壽7日參與由社團法人國家生技醫療產業策進會主辦之「第三屆高齡健康產業博覽會」。本屆展覽自8月7日至8月9日於台北世貿中心一館登場，中國信託金控以「讓愛延續．傳承家的未來」為主軸，以家庭的生命旅程為發想，透過「三本一留」概念串聯人生不同階段的重要課題，打造「從家出發」、「為家準備」及「安心守護」三大主題展區，涵蓋退休準備、財富傳承、健康管理與智慧防詐等創新服務，協助民眾及早規劃人生各個階段需求。

中國信託展區活動特別邀請台灣人壽董事長許舒博、中國信託銀行總經理楊銘祥、台灣人壽總經理莊中慶、中信銀行個人金融執行長楊淑惠及台灣人壽策略長葉栢宏共同揭幕。值得一提的是，中信金控憑藉中信銀行「全財富理財規劃」服務且兼具創新性與社會影響力，榮獲本屆「十大高齡友善科技、產品與服務」獎項，是唯一連續兩年獲獎的金控業者，由行政院政務委員陳時中頒獎予中信銀行總經理楊銘祥，肯定專業理財規劃與數位工具創新，幫助高齡族群及早面對退休與傳承。

台灣人壽董事長許舒博表示，秉持中國信託We are family品牌精神，台灣人壽持續推動「保險結合康養服務」，今年展區聚焦「健康樂活管家2.0」、「中信科大養生村」微縮模型及結合風險檢測與關懷服務的失智保險，持續串聯健康、醫療、照護與退休生活資源，打造更完善的退休康養生態圈。中信銀行總經理楊銘祥強調，中信銀行因應超高齡社會推出「全財富理財規劃、全資產健診」服務，以涵蓋準備老本、病本、保本與傳承為核心，打造「三本一留」全方位理財規劃架構，協助客戶從資產累積、退休準備到財富傳承進行完整布局。

台灣人壽今年推出「健康樂活管家2.0」升級版，首創「龍來點（Long Life）」回饋，保戶可累積點數兌換搭車金、家人照護、健康檢測等生活健康服務，點數亦可轉贈與家人共用；平臺新增「健康樂活規劃師」一對一線上諮詢服務，串聯47家合作夥伴、超過100項專業服務，一站式滿足保險保障、健康促進、康養服務需求。台灣人壽「中信科大養生村」微縮模型更首度亮相，呈現全臺第一座校園養生村住宅藍圖，融合居住、學習、社群交流與生活支持，提供「安心住、快樂學、越活越健康」的樂齡生活。

另一方面，中信銀行首創「全資產健診」服務，協助客戶整合不動產、股權、保險及金融資產管理，全面掌握資產配置與財務現況，並結合自主研發之「遺囑樣本產生器」，引導客戶思考財產分配與傳承安排，降低法律與財務規劃門檻，透過數位化工具輔助，客戶得以更有系統地提早展開退休及傳承準備，實踐財富永續與世代傳承目標。

中信銀行亦展出「財管鼎鑽卡」，打造專屬生態圈，除了財富管理服務，更整合健康照護與樂齡禮遇資源，透過多元生活體驗與家庭共享機制，促進世代交流與連結，讓財富傳承不僅止於資產延續，更包含家人之間情感與價值傳遞。