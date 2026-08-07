國泰金控攜手子公司打造「國泰遊樂場」 陪民眾打造健康第二人生

迎接超高齡社會，第二人生也可以樂趣精彩。國泰金控攜手五大子公司於7日參加由生策會、生策中心主辦的「第三屆高齡健康產業博覽會」，2026年以寓教於樂的「國泰遊樂場」為主題，並首度規劃沙龍講座，搭配健康操及好禮，將健康管理、交通安全、安養信託及退休理財等嚴肅議題，轉化成貼近日常生活的趣味體驗。即日起至8月9日，歡迎前往台北世貿一館，走進「國泰遊樂場」邊玩、邊學，為自己與家人提早準備更健康、安心且有選擇的第二人生。

「長壽」所帶來的健康挑戰，成為高齡生活重要課題。國泰人壽長期關注「健康老化（Healthy Aging）」議題，推出「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」，首創「退化醫療帳戶」，輕度失智即理賠，並涵蓋眼睛、脊椎、關節、心臟等老化相關醫療支出。為讓民眾以更趣味的方式認識健康老化，展區規劃「眼明手快」遊戲與「健康輕鬆學」短影音，分享疾病退化、視力保健、跌倒預防等實用主題；此外，國泰人壽旗下「FitBack健康吧」平台，使用人數正式突破200萬，今年新增骨質疏鬆自我檢測任務，協助及早掌握自身健康狀況，展區現場同步設置體驗區，幫助民眾養成自主健康管理習慣，至今也已超過6萬人次使用。

除了照顧身體，如何妥善管理一生累積的資產，也需要提早安排。國泰世華銀行長期推展「安養信託」，透過銀行專業管理信託財產，可依需求支付生活、醫療、養護及看護等費用，也有助降低遭詐騙或財產被不當挪用的風險。今年展區除了設有「詐彈終結者」遊戲，強化民眾防詐觀念，也導入國泰智能助理「阿發」，協助民眾快速了解自身信託需求，再由現場專業人員提供一對一諮詢。國泰世華銀行致力於發展多元的信託產品，協助民眾保障財產，落實照顧自己及家人的心願，截至今年第2季，累積的受益人數已逾4.6萬人。

對於高齡族群來說，出門買菜、過馬路都是日常，但其中可能暗藏風險。國泰產險推出「交通風險地圖專區」，讓民眾提前掌握路途中交通事故熱點，服務上線近半年，已累積超過上萬次瀏覽，今年展區設計「街區避險王」遊戲，引導民眾認識高齡族群日常可能遭遇的交通風險。在生活保障方面，國泰產險推出保險年齡於65歲至85歲皆可投保的「新世紀長青」銀髮保險，以及全台首創的「個人電動行動輔具綜合保險」，為使用電動輪椅或電動代步車的高齡族群，提供更完整的外出保障。

退休理財關鍵在於「紀律」與「防詐」，國泰證券自2017年推出定期定額服務，以低門檻、高彈性及智慧化設計，協助投資人建立長期投資習慣。2021年至2025年間，61歲以上用戶參與率成長2倍，顯示愈來愈多高齡族群，開始接受定期投入的理財方式。為了協助提升投資防詐意識，國泰證券今年在展區推出「投資疊疊樂」遊戲，以「保證獲利」、「高報酬低風險」及「加入陌生投資群組」等常見投資詐騙話術為題，教導民眾辨識投資詐騙。

國泰投信則精心設計「股海接接樂」遊戲，邀民眾免費體驗股市闖關的驚心動魄，同時也能訓練高齡者的反應力與專注力。透過旗下2檔熱門產品，國泰永續高股息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00878）及主動國泰動能高息（基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息）（00400A），推廣「主被動並進」的雙核心配置法，有機會掌握超額報酬的同時，也有望兼顧收益。擁有百萬股民的00878近日已公告最新第3季的收益分配公告，欲參與本次除息的投資人，須留意8月17日為最後申購日，高齡展期間每日都有ETF投資講座，歡迎民眾到現場了解最新理財攻略。