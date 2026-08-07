國票金獲利／前七月稅後純益29.7億元創同期新高 EPS 0.82元

國票金控（2889）公布今年7月自結稅後純益1億8,923萬元，累計前七月稅後純益29億7,222萬元，較去年同期增加19億9,714萬元，年增204.82%，主因受惠於台股走強，子公司投資收益大幅增長，以及核心業務穩健成長所帶動；每股盈餘0.82元，7月底每股淨值12.84元，整體獲利已接近30億元。

票券子公司7月稅後純益為1億8,624萬元，累計1至7月稅後純益達17億4,542萬元，較去年同期成長65.47%，票券、債券及股權三大核心業務均呈穩健成長態勢。其中，債券業務獲利較去年同期大幅成長，主要受惠於外幣債券養券收益由負轉正，加上債券買賣斷操作挹注收益；股權業務則因AI及電子產業類股走勢強勁，並適逢7月認列部分股票投資之股利收益入帳，獲利亦顯著提升。

證券子公司7月稅後純益為2億4,602萬元，累計1至7月稅後純益達22億8,943萬元，較去年同期成長390.94%，整體獲利續創歷史新高。受惠台股今年前七月日均成交量達1.2兆元，帶動經紀業務手續費收入及融資、不限用途借貸利息收入顯著成長；此外，期貨衍生性商品、股票及權證等泛自營部位操作得宜，整體投資收益亦大幅增長，成為獲利成長重要動能。

創投子公司因投資有價證券評價、出售損益與股利收入獲利皆優，截至今年7月底，本業累計獲利達1億6,840萬元，較去年同期成長近925%。然而，權益法轉投資大陸之國旺租賃因當地經濟低迷，持續提存授信損失準備，使創投子公司整體收益由盈轉虧，累計前七月稅後虧損3,161萬元。