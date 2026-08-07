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富邦Run For Green®力邀全民參與線上跑 累積40公里「邦助」公益夥伴

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦Run For Green®全民線上跑上線，累積40公里自主選擇「邦助」公益夥伴。富邦金控／提供
富邦Run For Green®全民線上跑上線，累積40公里自主選擇「邦助」公益夥伴。富邦金控／提供

富邦金控（2881）持續擴大Run For Green®倡議影響力，2026年7月正式推出「邦助計畫」，宣布將跑者里程所累積的力量，由原有的環境永續行動進一步延伸至弱勢教育、偏鄉陪伴及運動平權，即日起民眾只要參加「2026富邦Run For Green®全民線上跑」或指定賽事，累積完成40公里，可自主選擇支持四大公益議題之一，由富邦培育一株臺灣原生種樹苗，或捐贈「邦助金」予指定公益夥伴，讓日常運動轉化為支持環境與社會的具體行動，跑出更多可能。

「2026富邦Run For Green®全民線上跑」自即日起至10月31日，跑者可透過活動平台上傳里程，累積個人及團體成績。活動規劃「步步成金獎」、「達標就抽獎」、「公益分享獎」、「富邦65特別獎」、個人排名獎及團體排名獎等六大抽獎項目，鼓勵全民從日常運動出發，持續累積里程，並和富邦攜手支持公益夥伴。

富邦金控長期投入運動及環境永續，Run For Green®自2021年推動以來，五年累計42.5萬人次參與、總里程達1,124萬公里，並培育12.8萬棵臺灣原生種樹苗，超越五年10萬棵樹目標。2026年，更推出「邦助計畫」，在既有環境行動基礎上保留原生種樹苗培育選項，並新增弱勢教育、偏鄉陪伴及運動平權三項支持方向。

「邦助計畫」串聯四個長期投入第一線服務的公益夥伴。臺灣山林復育協會從在地樹種調查、採種及育苗出發，推動符合生態與生物多樣性需求的原生森林復育；第一社會福利基金會提供心智障礙者從早期療育、教育、就業準備、成人照顧至老化階段的全生命歷程支持；基督教芥菜種會透過社區服務及助人網絡，將被看見的需求連結至專業資源；中華民國身障棒壘球協會則持續建立訓練與參賽支持系統，協助身心障礙者從運動體驗走向選手，並朝教練、裁判等不同角色發展。

四個公益夥伴分別以自身專業，推動原生森林復育、心智障礙者全生命歷程支持、社區助人網絡及身心障礙者的運動參與。「邦助計畫」透過清楚的里程轉換機制，讓跑者的每一次選擇，連結至公益夥伴持續推動的第一線行動。

為鼓勵全民持續累積里程，本屆全民線上跑規劃六大抽獎項目。跑者於活動期間累積完成40公里，即可取得「達標就抽獎」資格，有機會獲得Garmin Forerunner 570；於活動主會場完成「富邦加碼任務」，並分享至個人Facebook或LINE，可參加「公益分享獎」，有機會抽中Gogoro EZZY 500電動機車。

適逢富邦成立65周年，活動另設「富邦65特別獎」，跑者累積完成65公里，即可取得2026 Fubon Angels應援毛巾抽獎資格。此外，只要完成跑步里程上傳，即有機會獲得運動筆記三代裝備包；個人累積里程排行榜前100名及團體排行榜前50名，也可分別參加adidas跑鞋及貳樓餐券抽獎。

「2026富邦Run For Green®全民線上跑」抽獎活動至10月31日止，預定於11月20日抽獎，並於11月27日公告得獎名單；聯名賽事將接續於11月1日至12月31日響應。四大支持議題選擇及相關里程上傳期限，依活動網站公告為準。

富邦金控邀請民眾加入「2026富邦Run For Green®全民線上跑」，透過活動平台上傳里程，累積完成40公里後，自主選擇希望支持的公益議題。完整參賽方式、里程上傳、抽獎資格及注意事項，請至「2026富邦Run For Green®全民線上跑」活動網站查詢。此外，富邦金控將於8月及10月攜手Garmin、adidas、永悅健康及舞動陽光舉辦聯名跑聚，首度結合運動中心資源，由專業教練帶領民眾養成運動習慣，並號召更多人以實際行動響應公益。

富邦 公益 富邦金控

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