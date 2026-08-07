土地銀行與金融同業結盟人工智慧實驗室 推 AI 防詐模型聯合學習計畫

金融業AI阻詐再升級，土地銀行與金融同業結盟台灣人工智慧實驗室，一同推動AI防詐模型聯合學習計畫，由八家銀行提供逾2,600萬筆交易資料及超過50項指標訓練模型，大幅提升警示帳戶辨識能力，成功樹立金融業打詐里程碑。

土地銀行、台中銀行、台北富邦銀行、合作金庫銀行、第一銀行、陽信銀行、凱基銀行及彰化銀行共八家銀行自113年合作發起聯合學習計畫，更進一步結盟台灣人工智慧實驗室，發揮金融專業、資料分析、資訊架構等互補優勢，共同打造金融業共享AI模型。

在該項AI模型下，八家銀行不用交換原始資料即可透過聯邦式學習（Federated Learning）共同訓練AI模型，不僅能兼顧個人資料保護及資訊安全，還可共享識詐經驗及風險特徵，藉此提升異常帳戶與新興詐騙手法辨識能力。

身為百分之百公股之國營銀行，土地銀行積極響應金融監督管理委員會金融科技創新及金融打詐聯防政策，全力推行政府「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」5大策略。

以防詐模型而言，土地銀行近年結合檢警機關、財金公司及金融同業資源，深化風險管理及防詐應用，透過共享可疑交易模式及風險參數資料，並建立即時通報及資訊共享流程，同時規劃介接財金公司「前期金流查詢機制」及「金流帳戶預警機制」，透過跨機關資訊交換及即時預警，進一步提升阻詐效率。

在內部風險管理方面，土地銀行則運用防制洗錢系統辦理可疑交易監控與申報、建立自然人及非自然人高風險開戶審查制度、建置潛在被害人臨櫃關懷機制、導入高風險外籍人士資料輔助辨識，以及建立行員、櫃員異常交易監控與主管查核制度，藉由科技監控與制度管理雙軌並行，有效降低人頭帳戶及金融犯罪風險。

至於防詐成效，依內政部警政署統計，土地銀行去年全年阻止163件詐騙案、避免損失金額超過1.3億元，今年1-5月亦成功阻止31件詐騙案、攔阻0.27億元。

土地銀行表示，長期落實臨櫃關懷及阻詐，不僅榮獲中華民國銀行商業同業公會全國聯合會「中檢神說吸金專案」防詐獎項，亦獲得財金公司「阻詐聯防貢獻獎」肯定，未來將透過聯合學習升級識詐模型，建構「預防優先、即時預警、快速攔阻、全程守護」之金融安全防線，全天候24小時守護客戶資產，全力打造更安全、可信賴的金融服務。