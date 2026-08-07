資本市場熱絡未見異常 台新新光金總座林維俊：對下半年經濟仍樂觀

近期市場關注銀行授信趨嚴、槓桿資金及金融市場熱度，台新新光金總經理林維俊今日表示，目前資本市場依舊相當活絡，金融業放款持續成長，代表整體經濟活動仍然熱絡，但整體情況仍在可控範圍內，「沒有看到異常現象」，因此對下半年台灣經濟展望仍抱持樂觀看法。

林維俊今天出席2026高齡健康產業博覽會時受訪表示，雖然近來市場高度關注授信管理、房貸及其他貸款資金流向等議題，但就目前觀察，資本市場交易仍維持活絡，金融業放款也持續成長，反映企業投資及市場資金需求依舊穩健，整體經濟活動並未出現失序情況，因此對未來景氣仍維持正向看法。

近期外界也關注銀行是否因市場環境轉變而收緊授信。林維俊表示，台新銀行並非近期才開始加強控管授信，而是長期以來都採取相當謹慎、保守的授信原則，風險控管標準一直沒有改變，未來也將持續維持一致的授信政策，兼顧業務發展與風險管理。

除了談及市場展望，林維俊也分享台新新光金在高齡金融的布局。他表示，隨著人口結構改變，高齡經濟未來將持續成長，金融服務也不再只是銷售單一商品，而是涵蓋健康促進、退休規劃、財富管理及資產傳承等完整需求。

他指出，台新新光金最大的優勢，在於集團同時擁有銀行、保險、證券及投信等完整金融版圖，可依客戶不同人生階段提供多元服務，希望陪伴客戶從累積財富、退休生活到資產傳承，都能獲得適合的金融解決方案。

因應高齡社會及詐騙案件增加，台新銀行此次也展示AI防詐偵測機制，透過AI分析異常交易及可疑行為，即時提出風險警示，協助降低受騙風險；新光人壽則推出高齡友善保單服務，提供60歲以上保戶預先設定「可信任聯絡人」，若發現疑似保單詐騙或異常情況，可主動聯繫指定聯絡人，共同確認交易，降低高齡族群遭詐風險。

至於金管會日前已核准台新銀行與新光銀行合併，未來證券等子公司也將陸續整合。林維俊表示，希望未來台新新光金能成為規模更大、各項業務發展更加均衡的金融集團，透過完整的金融版圖，滿足客戶人生不同階段需求，提供更全面且穩健的金融服務。