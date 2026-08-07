聽新聞
0:00 / 0:00

資本市場熱絡未見異常 台新新光金總座林維俊：對下半年經濟仍樂觀

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台新新光金總經理林維俊今日表示，目前資本市場依舊相當活絡，金融業放款持續成長，「整體情況仍在可控範圍內，沒有看到異常現象」。聯合報系資料照
台新新光金總經理林維俊今日表示，目前資本市場依舊相當活絡，金融業放款持續成長，「整體情況仍在可控範圍內，沒有看到異常現象」。聯合報系資料照

近期市場關注銀行授信趨嚴、槓桿資金及金融市場熱度，台新新光金總經理林維俊今日表示，目前資本市場依舊相當活絡，金融業放款持續成長，代表整體經濟活動仍然熱絡，但整體情況仍在可控範圍內，「沒有看到異常現象」，因此對下半年台灣經濟展望仍抱持樂觀看法。

林維俊今天出席2026高齡健康產業博覽會時受訪表示，雖然近來市場高度關注授信管理、房貸及其他貸款資金流向等議題，但就目前觀察，資本市場交易仍維持活絡，金融業放款也持續成長，反映企業投資及市場資金需求依舊穩健，整體經濟活動並未出現失序情況，因此對未來景氣仍維持正向看法。

近期外界也關注銀行是否因市場環境轉變而收緊授信。林維俊表示，台新銀行並非近期才開始加強控管授信，而是長期以來都採取相當謹慎、保守的授信原則，風險控管標準一直沒有改變，未來也將持續維持一致的授信政策，兼顧業務發展與風險管理。

除了談及市場展望，林維俊也分享台新新光金在高齡金融的布局。他表示，隨著人口結構改變，高齡經濟未來將持續成長，金融服務也不再只是銷售單一商品，而是涵蓋健康促進、退休規劃、財富管理及資產傳承等完整需求。

他指出，台新新光金最大的優勢，在於集團同時擁有銀行、保險、證券及投信等完整金融版圖，可依客戶不同人生階段提供多元服務，希望陪伴客戶從累積財富、退休生活到資產傳承，都能獲得適合的金融解決方案。

因應高齡社會及詐騙案件增加，台新銀行此次也展示AI防詐偵測機制，透過AI分析異常交易及可疑行為，即時提出風險警示，協助降低受騙風險；新光人壽則推出高齡友善保單服務，提供60歲以上保戶預先設定「可信任聯絡人」，若發現疑似保單詐騙或異常情況，可主動聯繫指定聯絡人，共同確認交易，降低高齡族群遭詐風險。

至於金管會日前已核准台新銀行與新光銀行合併，未來證券等子公司也將陸續整合。林維俊表示，希望未來台新新光金能成為規模更大、各項業務發展更加均衡的金融集團，透過完整的金融版圖，滿足客戶人生不同階段需求，提供更全面且穩健的金融服務。

新光金 資本市場 台新新光金

延伸閱讀

資本市場活絡！台新新光金總座林維俊：下半年台灣經濟展望樂觀

台新新光金控 AI 創新服務 2026高齡健康產業博覽會亮相

看不見的槓桿？四貸同堂逼出30年來最大金融監理改革

亞資中心一週年新契機 北富銀打造高資產客群財富整合新典範

相關新聞

又見亂象！醫療通膨 實支實付不夠賠

醫療通膨嚴重，民眾支出負擔大增。儘管金管會為了杜絕「用保單賺錢」亂象，在二○二四年七月推出了「正本理賠」，希望醫療險能回歸到「損害填補」原則，亦即民眾從保險公司所收到的理賠，不能超過其醫療支出，但這兩年下來，醫療科技進步使醫療支出快速膨脹，不要說「損害填補」，現在反過來是「不夠賠」。

金管會推動第二階段政策 TISA爭取租稅優惠好事近

金管會主委彭金隆昨（7）日出席「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式時透露，「希望第二階段『台灣個人投資儲蓄帳戶』（TISA）能順利推出，正在努力中，應該很快有好消息」。

TISA上路滿一年22萬人開戶 成長空間大

TISA上路滿一年，目前開戶數超過22萬人、帳戶資產餘額AUM逾200億元，集保董事長林丙輝與投信投顧公會理事長尤昭文皆表示，目前僅占台灣人口不到1%，還有很大成長空間。

保額少、條款舊 實支險不夠力

這二年，醫療通膨問題誇張到即使民眾有滿手實支險也補不起來？這並不誇張，案例會說話，主要原因有二，一是額度不足問題，另一個問題則在於舊保單的很多條款規定不合時宜。

金研院、集保、投信公會聯手推動TISA金融教育 150場9月校園開跑

台灣金融研訓院、臺灣集中保管結算所及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會，於7日舉辦「TISA金融共好公益計畫」啟動儀式。適逢亞洲資產管理中心政策推動滿兩年，金管會主委彭金隆出席並與三個主辦單位共同啟動計畫，期許相關政策進一步朝普惠金融與全齡理財拓展。

市場靜待美非農數據 股匯同步盤整新台幣終止連2升

市場持續關注美伊協議進展，並等待即將出爐的美國非農數據，金融市場缺乏明確方向，股匯同步陷入整理，新台幣兌美元終止連2升，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。