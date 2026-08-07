資本市場活絡！台新新光金總座林維俊：下半年台灣經濟展望樂觀

台新新光金控（2887）7日攜手台新銀行、新光人壽及台新證券參與高齡健康博覽會。台新新光金控總經理林維俊受訪時表示，對下半年台灣整體經濟發展仍抱持樂觀看法，目前資本市場相當活絡，金融業放款也持續成長，目前整體情況都還在可控範圍內，沒有看到異常現象。

展望下半年，林維俊表示，對台灣整體經濟發展還是非常樂觀。現在資本市場相當活絡，金融業放款也持續成長，代表整體經濟活動仍然相當熱絡。不過，目前整體情況都還在可控範圍內，沒有看到異常現象，經濟景氣雖然熱絡，但並沒有偏離正常軌道，所以對未來整體展望，我還是抱持樂觀看法。

針對近期授信管理是否會因市場環境而更加嚴格，林維俊指出，「其實不是現在才變得嚴格，我們一直以來都秉持非常謹慎、保守的授信原則，也會持續維持這樣的風險控管態度。」

至於金管會日前已核准銀行合併，未來證券等子公司也將陸續整合，林維俊表示，「我們希望未來的台新新光金控，能夠成為一家規模更大、各項業務發展更加均衡的金融集團，透過完整的金融版圖，滿足客戶在人生各個階段的不同需求，提供更全面、更穩健的金融服務。」

談到高齡市場發展，林維俊表示，高齡經濟一定會持續成長，從台灣人口結構的變化就可以看得很清楚。過去金融業面對高齡客戶，提供的大多是單一產品，但現在已經不是靠一項產品就能解決所有需求。進入高齡社會後，從健康促進、預防醫療、健康管理，到退休規劃、財富管理及資產傳承，其實是一整套完整的需求。因此，我們希望透過集團完整的金融服務，提供不同商品與服務，滿足客戶在人生不同階段的各種需求。

林維俊說，台新新光金最大的優勢就是是一個涵蓋銀行、保險、證券、投信等完整服務的金融平台，也是一家以人為本、重視企業文化的金融企業。我們可以陪伴客戶走過人生不同階段，無論是財富管理、保障規劃、退休準備，或是資產傳承，都能提供最適合的金融服務與解決方案。

此次高齡健康博覽會也展示AI防詐相關服務。林維俊表示，在防詐方面，台新銀行展示了AI防詐偵測機制，透過AI分析異常交易或可疑行為，一旦偵測到高風險情況，就會即時提出警示，協助客戶降低受騙風險。另外，新光人壽也針對保單服務推出高齡友善措施，提供60歲以上保戶預先設定「可信任聯絡人」。當發現疑似保單詐騙或異常情況時，可以主動聯繫可信任聯絡人，共同確認，降低遭受詐騙的風險。