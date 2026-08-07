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台新新光金控 AI 創新服務 2026高齡健康產業博覽會亮相

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券於8月7到9日在台北世貿中心一館舉行的高齡健康博覽會上以「聰明理財存健康，AI守護享樂活」為核心精神，展示AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題。記者戴玉翔／攝影
台新新光金控攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券於8月7到9日在台北世貿中心一館舉行的高齡健康博覽會上以「聰明理財存健康，AI守護享樂活」為核心精神，展示AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題。記者戴玉翔／攝影

台灣已正式邁入超高齡社會，高齡長者的「健康醫療保障」與「財務經濟安全」成為當前社會最關注的焦點。對此，台新新光金控攜手子公司台新銀行、新光人壽、台新證券於8月7到9日在台北世貿中心一館舉行的高齡健康博覽會上以「聰明理財存健康，AI守護享樂活」為核心精神，展示AI醫療預防、健康照護、聰明理財和智能防詐等主題，透過專業工具進行健康與經濟的雙軌佈局，打造全方位金融與健康照護一站式高齡整合方案，協助建構民眾高齡的完美人生。

台新新光金控的展區中，台新銀行Richart Life攜手新光人壽推出全新「Go健康GoFit」專區，首創健康分級回饋機制，鼓勵民眾透過日常行動養成健康習慣，只要透過台新銀行Richart Life APP，即可參與閱讀健康文章享基本任務回饋，領取「GoFit健康券」後，還可解鎖累積每日步數、健康商城消費、體驗健康快拍等進階任務，每完成一項即可獲得台新Point點數回饋；首次註冊Richart Life會員的新光人壽網路會員，還可獨享歡迎禮及Apple Watch抽獎機會。面對高齡族群常見的金融詐騙，台新銀行展出「台新戰神模型」（AI防詐模型），運用智能AI技術全天候分析可疑交易與異常行為，以防止高齡者與其它族群被詐騙或金融剝削。此外，台新銀行也提供信託架構的互動牆，協助民眾建立「預立信託」與「跨代傳承」觀念，可以穩健且具前瞻性的進行全方位資產規劃。

為協助民眾及早作好醫療預防保障與健康管理佈局，新光人壽首創「重大傷病險×基因檢測自由選」全新生態圈，推出「溢卡安心」重大傷病險，並攜手嘉和健康集團共同精選出男女常見癌症、中風、失智症及糖尿病等「九大健康風險項目」，讓客戶不再只是「提供什麼就接受什麼」，而是真正依個人家族病史或自身健康需求自行選擇，投保後於嘉和健康集團旗下的 Pulse Health個人健康管理平台，自主預約並挑選 1 項進行高端 DNA 解碼，透過運用高規格AI晶片解碼技術與科學化數據指引，瞭解自身健康風險，達到「早發現、早預防」的效果，打造「保障+預防」雙重守護。

鑑於國人平均壽命超過80歲，退休生活資金是否足夠支撐生活成為重要課題，新光人壽推出「安心退休有保障平台」，依據人生階段與風險屬性，量身打造專屬的保障建議與「第三筆退休金」現金流策略，將抽象的財務計畫轉化為清晰的行動指南，讓退休準備變得簡單、清晰且充滿方向。新光人壽也推出「家族聯絡網服務」，建議65歲以上要保人提前指定信任的聯絡人。當遇保單詐騙等情境，能即時通知指定聯絡人，在尊重保險契約自主的前提下，聯手築起資產安全防線。

台新證券以「精彩人生下半場，投資就選台新證券！」為主題，整合好富投APP智慧選股功能、淺顯易懂的投資教育內容及多元社群資訊，協助投資人即時掌握市場脈動、洞悉投資趨勢，提升投資決策效率。同時，透過完善的防詐騙提醒機制與公平待客服務，打造兼具便利、安心與值得信賴的投資環境，陪伴民眾穩健布局資產，開啟精彩人生下半場。

為期三天的高齡博覽會，台新新光金控與子公司在現場將帶領民眾認識基因檢測，還有健康生態圈中各項AI創新服務，合作夥伴嘉和健康集團也祭出超狂好禮，只要在攤位完成指定任務，就有機會抽中價值萬元的基因檢測方案，以及多項大禮！誠摯邀請您蒞臨台新新光金控攤位，一起用科技升級健康，開創財富為未來的長壽人生超前部署，精準守護你的幸福資產。

台新新光金控 新光金控 新光人壽

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