父親節將至！鞏固爸爸的保障 國泰人壽教戰3階段規劃

父親節即將到來，鞏固爸爸的保障規劃也是一項父親節禮物選擇。根據兒童福利聯盟調查，有超過六成爸爸是家庭主要經濟來源，一旦收入受到疾病或意外影響導致中斷，將衝擊整個家庭經濟與生活品質。國泰人壽提醒，3階段爸爸的家庭責任與風險皆有所不同，應依據各階段強化所需保障並定期適時調整。

國壽舉例，比如預算有限的新手爸爸可選擇低保費、高保障特性的定期險；步入中年的夾心爸爸則應強化男性好發特定癌症的保障；樂齡爸爸則補強特定退化疾病給付保障，才能在疾病來臨時，讓保障發揮功用，守護家庭全壘打。

第一階段，孩子出生後，新手爸爸總是優先為孩子規劃保單，卻容易忽略身為家中經濟支柱的自身保額是否足夠。一旦因重大疾病中斷工作收入，不僅會增加醫療、照護及生活支出，且進一步打亂原有的家庭規劃。國壽提醒，新手爸爸應優先檢視自身保障，透過「醫護康愛防癌定期健康保險（外溢型）」，利用定期險低保費、高保障的特性，以相對輕鬆的保費補強癌症保障，涵蓋工作衝刺時期可能面臨的風險，並提供癌症一次性給付及營養補助等保障，降低癌症對家庭財務帶來的衝擊。

第二階段，步入中年的夾心爸爸，肩負照顧父母、養育子女等多重責任，且根據衛福部公布最新112年癌症登記報告，癌症發生人數主要集中在50歲以上族群，約占84%，夾心爸爸的癌症及風險逐漸升溫。

國壽建議夾心爸爸可透過「豪康愛防癌定期保險（外溢型）」，補強男性常見特定癌症（如：大腸癌、攝護腺癌）之保障，且特別納入中年男性常見泌尿問題，提供攝護腺特定手術保險金，更針對運動、通勤或骨質流失常見的意外骨折風險，提供骨折保險金保障；此外，身故與滿期保險金設計，也讓保障規劃在照顧自身之餘，兼顧家庭照顧需求。

第三階段，邁入退休準備階段的樂齡爸爸，除了累積退休金，更應提早規劃醫療與照護需求，維持良好的退休生活品質。國壽推薦樂齡爸爸可搭配「睛智守護特定疾病定期保險（外溢型）」，除涵蓋老化常見的白內障、髖／膝關節置換，以及特定心血管手術等昂貴的自費醫療支出外，也提供輕度與重度特定退化疾病給付保障，預備健康資本，讓退休生活更安心。

國壽表示，父親節除了要好好對爸爸表達感謝外，也是重新檢視家庭保障的重要時機，建議民眾可透過國泰人壽App，了解目前保單與保障配置是否符合人生階段與家庭需求，再透過「保險視圖」的AI推薦方案及專業保險顧問服務，及早補足保障缺口，讓家庭每個幸福時刻都有最堅實的後盾。