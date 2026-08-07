金價漲破每英兩4200美元 國銀看下一步上漲關鍵

醫療通膨嚴重，民眾支出負擔大增。儘管金管會為了杜絕「用保單賺錢」亂象，在二○二四年七月推出了「正本理賠」，希望醫療險能回歸到「損害填補」原則，亦即民眾從保險公司所收到的理賠，不能超過其醫療支出，但這兩年下來，醫療科技進步使醫療支出快速膨脹，不要說「損害填補」，現在反過來是「不夠賠」。

2026-08-08 00:11