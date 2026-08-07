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金價漲破每英兩4200美元 國銀看下一步上漲關鍵
國際金價近日強勢反彈，每英兩一度升至約4,270美元，單日漲幅超過4%，創下今年2月以來最大單日升幅。本國銀行分析指出，這波金價走揚主要受到中東地緣政治風險降溫，以及實質殖利率回落兩大利多帶動，若中東局勢進一步趨緩，短期內金價有機會突破4,300美元。
國銀分析，日前中東局勢出現降溫跡象，市場避險情緒有所緩和；另一方面，美國長債殖利率下降，降低持有黃金等無收益資產的機會成本，進一步推升資金流入金市，帶動金價大幅上漲。
展望後市，國銀認為，金價能否延續漲勢，仍須觀察殖利率是否持續回落，以及美元是否維持持平至偏弱走勢，若兩項條件同步配合，將有助支撐金價進一步走高。
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