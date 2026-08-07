永豐銀開辦養生村入住權利金信託 打造退休保障新模式

台灣正式邁入超高齡社會，退休規劃、健康照護與資產安全需求快速升溫，也帶動高齡金融及健康旅居市場蓬勃發展。永豐銀行宣布，將信託機制導入健康旅居服務場域，與家安生醫簽約成立入住權利金信託專戶，透過資金獨立、專款專用、定期查核及資訊揭露等機制，管理養生村會員支付的入住權利金，不僅提升資金安全與制度透明度，也開創金融信託結合健康旅居服務的新模式。

永豐銀行表示，此案是銀行首度與健康旅居業者合作導入入住權利金信託，也是未來布局高齡金融的重要起點。未來將持續推廣至更多健康旅居、養生村及相關安養機構，透過信託機制保障消費者權益。永豐銀指出，凡與家安生醫簽訂入住契約的會員，依契約約定須信託管理的入住權利金，都將存入信託專戶，由銀行依契約內容管理及撥付，確保資金用途符合約定。

永豐銀行指出，入住養生村通常需支付一筆金額不低的入住權利金，若能透過信託專戶管理，可確保資金依契約用途運用，不會挪作其他用途，同時透過定期查核與資訊揭露機制，讓會員掌握資金使用情形，提高制度透明度與信任度。會員也能依契約取得養生村入住、健康旅居及相關生活服務等權益，降低對資金安全的疑慮，讓退休生活更有保障。

調查顯示逾半數國人退休後有意願入住養生村，顯示健康旅居逐漸成為退休生活的重要選項。面對人口老化趨勢，銀行近年也積極布局高齡金融市場，安養信託業務持續升溫，服務對象已從高資產客群逐步擴展至一般家庭，信託功能也從財產管理延伸至生活照護、醫療支出、長照安排及日常金流管理，逐漸成為退休理財的重要工具。

永豐銀行表示，金融服務正從傳統財富管理邁向全方位退休生活規劃，希望透過信託制度串聯健康照護、生活服務及資產保障，建立完整的高齡金融生態圈。除協助養生村建立入住權利金管理制度外，也持續推廣安養信託服務，協助民眾提早規劃退休生活。

據了解，永豐銀行安養信託的受益人數和受益資產規模，去年底的年增都達高二位數成長。