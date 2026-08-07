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台幣升5.4分 連二紅
新台幣匯價昨（6）日延續升勢，在外資雙向操作及中央銀行回補美元下，終場收在32.261元，升值5.4分，連續第二個交易日走升，成交量31.385億美元。匯銀人士指出，昨天匯市呈現「央行回補美元、外資雙向進出」相互抵銷的格局，短期內新台幣仍將以區間整理為主，預估將在32.15至32.35元間震盪，不易出現單邊升貶走勢。
匯銀表示，昨日早盤外資仍有匯入需求，但午後轉為小幅匯出，整體交投並不熱絡；另一方面，央行則呈回補美元，由於央行在6月和7月阻貶新台幣，動用了不少外匯存底操作部位，因此，昨天央行進場回補美元，同時避免新台幣升值速度過快。
近期市場預期「新台幣升值有利台股」，但匯銀認為，實際因果關係應是「股市走強吸引外資匯入，進而帶動新台幣升值」。今年6月和7月外資在台股都是賣超匯出，並未形成大幅匯入資金。
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