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台股熱翻！國銀上半年財管手收飆25% 成長動能超車放款利息

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，6月國銀稅前盈餘636億元，月增4.6%，寫史上單月次高。聯合報系資料照
金管會公布，6月國銀稅前盈餘636億元，月增4.6%，寫史上單月次高。聯合報系資料照

國銀獲利再飆高。金管會公布，6月國銀稅前盈餘636億元，月增4.6%，寫史上單月次高；累計上半年大賺3,583.1億元、年增21%，改寫同期新高，主要受惠利息、手續費及投資收益三大引擎同步成長。

銀行局主秘周正山表示，上半年國銀獲利走強，主因放款規模擴大，加上金融市場熱絡，帶動利息、手續費及投資淨收益全面增加。

其中，手續費淨收益成長最突出。上半年手收達1,912.5億元、年增24.5%，增幅高於利息淨收益的17.7%及投資淨收益的3.5%，反映台股與財富管理熱度升高，手續費收入成為獲利成長最快的來源。

若從收益結構觀察，利息淨收益占整體55.4%，仍是國銀最大獲利支柱；手續費收入占比攀升至26.7%，穩居第二，投資及其他淨收益占17.9%。顯示銀行獲利雖仍以放款息收為主，但財管與交易相關收入的重要性持續提高。

從獲利貢獻占比來看，上半年國內總分行稅前盈餘2,647億元，貢獻全體獲利74%，仍是主要來源；OBU、海外分行及大陸分行合計占26%。

其中，OBU與海外分行分別獲利543.2億元及373.3億元，年增19%與8%，主要受放款成長帶動利息收入增加。OBU另受惠債券投資評價利益上升，成為海外獲利增長的重要推手。

國銀 利息 金管會

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