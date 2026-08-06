本國銀行上半年大賺3583億 年增2成寫同期新高

資本市場熱絡，外界關注「四貸同堂」現象及潛藏信用風險。銀行業者表示，近期因整體投資市場較好，確實看到客戶資金需求提高，不論信貸、房貸或車貸等，都有滿平均的提升。不過，銀行認為，「四貸同堂」最重要的是貸款資金用途，銀行在貸款給客戶時，就要確認客戶的資金用途，並透過KYC了解客戶需求及風險。

2026-08-07 16:00