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本國銀行上半年大賺3583億 年增2成寫同期新高
金管會統計顯示，本國銀行今年上半年稅前盈餘合計達新台幣3583.1億元，創下歷年同期新高，年成長20.8%。金管會表示，主要受惠存放款規模成長，帶動利息、手續費、投資與其他淨收益等3大來源都成長。
金管會今天公布國銀獲利統計，國銀今年1到6月稅前盈餘合計達3583.1億元，年增615.8億元或20.8%。
金管會銀行局主秘周正山表示，主要因放款增加，利息、手續費收入增加，投資及其他淨收益也成長，帶動各類分行都較去年同期成長。
其中，國內總分行上半年獲利2646.9億元，國際金融業務分行（OBU）賺543.2億元，海外分行為377.3億元，皆創下歷年同期新高，中國大陸分行15.7億元，雖未創同期新高，但也成長4.6%。
周正山進一步說明，本國銀行合計6月單月獲利為636億元，寫下史上單月次高，僅次於今年1月的668.7億元。
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