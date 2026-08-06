民眾需錢孔急！上半年國銀融資增加逾1兆元 兩大關鍵原因曝光

個人融資需求大爆發。據金管會統計，6月國銀個人放款暴增2,575億元，寫史上單月新高，包辦了當月新增放款逾半；累計上半年增量逾1兆元，占全體新增量逾1/3強。金融圈認為，台股財富效果已外溢到消費，理財需求也同步升溫。

6月底國銀總放款餘額47兆8,129億元，單月增加4,592億元，上半年累計增加2兆9,924億元，單月及累計增量均寫史上同期新高，反映企業與個人資金需求同步走強。

從放款結構觀察，民營企業與個人成為兩大主力。上半年民營企業放款增加1兆7,477億元，占整體新增量58%；個人放款增加1兆424億元，占比35%，雙雙改寫同期新高，合計貢獻逾九成增量。

其中，個人放款在6月明顯加速，單月增加2,575億元，增額寫史上單月最高，占當月整體新增放款56%，顯示台股財富效果外溢效應加速。

銀行局主秘周正山表示，6月個人放款爆量，主要來自購屋需求、特定新車品牌交車量增加，帶動汽車貸款集中撥款，及個人周轉與理財資金需求升溫，呈現房貸、車貸、周轉及理財需求同步發力。

金融圈分析，個人融資需求大增，可從兩條路徑觀察。一是台股走強推升民眾資產價值，財富效果逐步外溢至購屋、購車及消費支出；二是市場交易熱絡，也提高個人投資理財與資金調度需求。

企業融資需求同樣維持高檔。6月國銀對民營企業放款增加3,404億元，寫史上同期新高，周正山說，主要受企業持續建廠、購料及擴充產能帶動。

若從用途別觀察，6月周轉金放款增加3,552億元，仍是整體放款最大推力，反映企業資金調度、購料、支付貨款及提升產能需求續強。

在資金來源端，據統計，6月國銀總存款餘額66兆1,719億元，月增982億元，但較5月增加8,273億元明顯降溫。周正山說，因5月比較基期偏高，加上6月企業營運資金回流與調度需求增加，使部分資金轉為實際運用。

因放款成長速度，更遠高於存款。帶動存放比攀升到72.26%的高檔，月增0.59個百分點。存放比上升意味銀行資金運用效率提升，有助於銀行擴大利差與收益。