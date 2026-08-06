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超越去年全年！外溢保單新契約保費收入上半年賣破488億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
外溢保單新契約保費收入逾488億續創歷史同期新高，且已超越去年全年的446.5億元。保單示意圖。圖／AI生成
外溢保單新契約保費收入逾488億續創歷史同期新高，且已超越去年全年的446.5億元。保單示意圖。圖／AI生成

金管會6日公布今年上半年壽險業外溢保單與實物給付銷售情形，其中，外溢保單新契約保費收入逾488億續創歷史同期新高，且已超越去年全年的446.5億元，新契約件數則超過74.5萬件，分別年成長152%和29%，保險局表示，主因是銷售好的外溢保單保費較高且商品設計多樣；相較之下，實物給付保單買氣則呈現衰退。

金管會保險局統計，截至今年第2季底，已核准及備查15家壽險公司共338張外溢保單，新契約銷售件數74萬5,934件，較去年同期57萬8,275件成長29％，新契約保費收入488億8萬元，較去年同期193億3,362萬元成長152%，續創同期新高。

金管會保險局主秘劉純斌指出，目前銷售表現最好的兩件保單都是保費相對高的商品，每件新契約保費收入皆超過百萬元；其次，有一件商品去年9月開始銷售，導致今年上半年新契約保費收入和件數都比去年同期增加；第三商品設計多元化，常見民眾選擇間走型、體況數值達標折減保費，以及非現金如健檢回饋，因此受到保戶青睞，導致較去年上半年增加。

今年上半年外溢保單銷售表現最好的壽險公司前三名分別是國泰人壽、南山人壽和富邦人壽，新契約保費收入依序為412.6億、40.5億及14.1億元，其中又以國泰人壽年成長188%最多，新契約件數方面依序為37.3萬、25萬和6.9萬件。

另一方面，實物給付保單今年相對表現遜色，保險局已核准及備查7家壽險公司共53張保險商品中，今年上半年新契約保費收入僅2億2,948萬元，較去年同期5億2,392萬元減少56%，新契約件數22萬8,523件，也比去年同期24萬729件減少5%。

今年上半年實物給付保單銷售表最佳的前三名分別是國泰人壽、富邦人壽和南山人壽，新契約保費收入依序為1.9億、2,854.7萬及798.7萬元；新契約件數分別為11.9萬、8.7萬和2.1萬件。

劉純斌說明，實物給付保單銷售衰退是因有兩件銷售較好的保單於今年停售，使得新契約保費收入和件數在上半年都相對減少，且停售商品的保費較高，導致對新契約保費收入的影響較大。經了解，業者停售原因包含民眾需求度低、銷售量不佳。

劉純斌說，目前實物給付保單主要回饋項目如靈骨塔、健康管理和醫療，雖然金管會雖然開放保險業投資健康福祉事業，且希望主推長照，但業者仍在規劃落地還需要時間，其次，部分回饋項目如殯葬服務等，民眾的需求各有不同，因此仍需要時間磨合。

契約 保單 金管會

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