15家銀行捲收佣風暴！金管會已金檢 要38家國銀全面清查

銀行員涉嫌收受地政士（代書）回扣案持續擴大。金管會6日表示，檢查局已對15家銀行、共60位涉案行員完成金檢，並進一步要求38家本國銀行全面清查。換言之，該案已從個別行員操守問題，升高為全體國銀的內控總體檢。

據了解，全案源於檢調偵辦新光銀行西門分行詐團案，循線追查往來地政士事務所時，意外發現該事務所疑似長期透過支付佣金，爭取銀行房貸業務，涉案範圍隨後擴大。

相關模式是客戶辦理房貸、未自行指定地政士時，由行員介紹熟識地政士辦理不動產抵押權設定、塗銷等程序，事後再由地政士支付金錢給介紹案件的行員，按件計酬，一筆約1,000元。

金管會6月中接獲15家銀行通報重大偶發事件，已要求涉案銀行全面清查，並函報詳細調查結果、處理情形及改善措施。

銀行局主秘周正山表示，目前正請15家銀行陳述意見，待相關程序完成後，將評估後續行政處理及是否裁罰。據銀行圈了解，金管會是以「未落實內控」方向處理。

銀行圈指出，涉案銀行與行員眾多，主因是部分行員認為，地政士支付的款項只是「介紹費」，相關做法在房貸市場行之有年，並未影響客戶權益或造成銀行損失，因此不認為屬於收受回扣。

不過，各銀行內規均明定，行員不得收受任何形式的佣金、回扣或不當利益，不論金額大小，也不以是否直接損害客戶權益為判斷標準。

金管會除要求15家涉案銀行徹查外，金管會也將清查範圍擴大至38家本國銀行，確認是否還有其他類似案件，並要求銀行強化員工教育訓練及法治觀念宣導。

檢查局副局長古坤榮表示，銀行通報重大偶發事件後，檢查局已陸續派員前往相關銀行檢查，除了解案情，也檢視相關授信案件的資產品質。

相關檢查已於6月下旬完成，結果已移交銀行局依行政程序辦理。金管會初步了解，此案主要涉及行員與地政士間私下收受金錢，尚未發現影響房貸利率、成數或核貸條件。

至於涉案行員是否涉及刑事責任，仍須由檢察官依個案事證認定。若後續查出銀行未落實內控，依《銀行法》最重可處5,000萬元罰鍰。

金管會也已請銀行公會訂定「銀行業行為與文化管理指引」，強化銀行員行為管理及治理文化，後續將一併檢視禁止收受回扣、異常行為通報及內部查核機制是否確實運作。