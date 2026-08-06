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凱基金控2025永續報告書出爐 投融資創造3.75兆元淨正影響

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基金控2025年永續報告書出爐，首次應用影響力評價管理機制，實現「錢流向哪裡、世界就往哪裡改變」的理念。圖／凱基金控提供
凱基金控2025年永續報告書出爐，首次應用影響力評價管理機制，實現「錢流向哪裡、世界就往哪裡改變」的理念。圖／凱基金控提供

每投入1元，就為社會與環境創造約1.8倍的淨正影響（Net Positive Impact），凱基金控首次應用影響力評價（IMV）管理機制，透過聚焦「產業投融資」與「綠色投融資」兩大核心業務，量化投融資組合，讓約新台幣2.1兆元的投融資創造出約3.75兆元的淨正影響，將「錢流向哪裡、世界就往哪裡改變」的理念，變成可驗證的成果。

凱基金控（2883）發表2025年永續報告書，依循「擘劃永續治理、智慧永續金融、共創永續社會、菁英永續人才、低碳永續環境」五大永續策略主軸，持續將永續理念具體落實於營運與管理之中；不但拿下國內外多項永續評比佳績，亦被納入多檔國內外ESG指數成分股，顯示凱基金控除居國際永續標竿外，金融治理的韌性也深受肯定。

在「擘劃永續治理」方面，凱基金控由董事會通過《運用人工智慧管理政策》，並設置「人工智慧管理委員會」作為最高決策單位，建立負責任的AI治理架構；「智慧永續金融」也發揮責任投融資精神，旗下凱基人壽及中華開發資本投資國發會六大戰略產業達新台幣1,953億元。

2025年花蓮馬太鞍溪堰塞湖重創光復鄉，凱基金控除組成百人志工團深入災區，更獨家承作志工專案保險，守護27,362人次志工，保費收入全數捐出支援重建、「共創永續社會」。此外，凱基金控連續3年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金獎，旗下5家子公司亦全數獲獎，將培育「菁英永續人才」視為集團肩負的責任。

凱基金控於2025年通過科學基礎減量目標倡議（SBTi）審核減碳目標，將環境友善納入員工日常，永續聖誕樹使用可重複利用的骨架結構，整體展演廢棄物回收/再利用比例高達9成，凸顯出「低碳永續環境」是凱基金控對地球的承諾。

這些成果也獲得國際肯定，凱基金控於2025年S&P Global ESG評分（CSA）獲保險業全球最高分、位居全球前1%，入選標普全球永續年鑑，並連續入選道瓊領先指數（DJBIC）世界指數與新興市場指數，MSCI ESG評級由A調升至AA、躍升產業「Leader」級距，並持續入選FTSE4Good新興市場指數及台灣永續指數成分股。

永續發展並非靜態的目標，而是一場動態調整與長期承諾的旅程。凱基金控面對快速變動之外部環境，將持續強化治理韌性，把永續風險納入整體風險管理架構，積極回應利害關係人期待。

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