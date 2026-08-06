史上最大地政士回扣案風波 金管會下令全體國銀全面徹查有無漏網之魚

六月中旬驚傳10多家銀行的行員和地政士勾結收取回扣，銀行局已要求國銀全面清查是否還有其他銀行內部有銀行員也有收取回扣的情形。銀行局主秘周正山今日指出，目前為15家銀行陳述意見的階段，銀行局已再要求相關的15家銀行進行更細部的內控調查，向金管會提出說明，此外，亦已要求與該案無關的其他銀行，亦即全體38家國銀都必須進行內部調查。

外界關注金管會對此案的處理進度，周正山作出上述回應，其中，回扣不能視同為「介紹費」，也是銀行局要求在員工內部教育時必須釐清的重要觀念。在實務運作上，由於代書的案源是透過銀行，很多銀行的業務人員並不認為這是回扣，而是介紹費，但這種觀念恐怕明顯違規，對此周正山指出，會全面要求銀行，必須在內部向員工在觀念及法律的觀念宣導到位，包括行員是否確實認知回扣的定義，以及回扣及獎金的界線何在，這都是銀行要再向銀行員們講清楚的。

這也是地政士勾結行員規模最大的一起案件。周正山指出，經過了解，15家涉案的銀行，大約有60多名行員涉案。檢查局副局長古坤榮對此指出，已陸續派員去金檢，相關檢查已在六月下旬完成，檢查結果已給銀行局參考，亦正在處理中。