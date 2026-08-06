國泰人壽連續十年承作全國學生團體保險 守護280萬學生保障不中斷

國泰人壽連續10年承作「全國學生團體保險」，115學年度教育部持續提供學生團體保險保障，並遴選國泰人壽為280萬名高中職以下學生及幼兒園幼兒提供服務。

因應今年招標作業時程，預計自2026年8月17日起開放各級學校進行網路投保作業，首批投保生效日期仍可回溯自8月1日起，學生及幼兒保障權益不受影響。

根據教育部規劃，115學年度家長每學期僅需負擔266元保費，學生（幼兒）即可享有學保保障，保險期間自2026年8月1日至2027年7月31日，為期一年，寒暑假期間亦持續提供保障。

國泰人壽自2017年開始承作「全國學生團體保險」，同時還與教育部合作推動「永續校園計畫」。自2019年開始以反毒為核心理念，由業務同仁擔任志工，攜手線上遊戲學習平台PaGamO，將反毒電競遊戲帶進校園，並且突破地域限制，讓這款遊戲深入偏鄉及離島地區，遍及22個縣市，影響超過345萬人次。

此外，國泰人壽於2024年開始將識詐教育帶入校園；2025年更與警政署合作升級反詐桌遊，不但納入最新詐騙樣態與手法案例，還針對學生族群新增求職詐騙等情境模擬，讓防詐教育更貼近不同族群的生活經驗，持續協助學子建立正確的防詐觀念。

學生團體保險不只是守護學生安心就學的重要制度，反毒反詐等校園永續教育，更是陪伴學生健康成長不可或缺的一環，國泰人壽期盼有更多保險公司共襄盛舉，一起攜手守護莘莘學子的未來。未來國壽也將持續與教育部國教署深化合作，結合保險保障、校園安全及反毒反詐教育，共同打造更安全、更健康的校園環境。