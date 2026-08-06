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全球IPO募資暴增206%！SpaceX創史上最大上市紀錄

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
SpaceX一舉募得750億美元，創下全球史上最大IPO紀錄，單一案件即占上半年全球總募資額的42.1%，甚至超越2025上半年全球的募資總和。示意圖。路透
SpaceX一舉募得750億美元，創下全球史上最大IPO紀錄，單一案件即占上半年全球總募資額的42.1%，甚至超越2025上半年全球的募資總和。示意圖。路透

今年上半年全球IPO市場強勁復甦。PwC於6日發布《2026上半年全球IPO展望》指出，在全球主要股市展現韌性帶動下，2026年上半年全球IPO募資總額達1,780億美元，較去年同期大增206%。雖然第1季一度受到AI題材疑慮及中東地緣政治影響，市場波動加劇，但隨著6月底市場情緒回穩，科技、AI、國防及工業等產業IPO熱度持續升溫。

其中，美洲市場是最大成長引擎，上半年完成203件IPO，募資1,375億美元，年增404%，占全球募資總額77%；美國市場更貢獻1,353億美元，占美洲募資額98%。最大亮點是航太企業SpaceX，以750億美元創下全球史上最大IPO紀錄，單一案件就占全球上半年募資總額42.1%。即使扣除SpaceX，美國IPO募資仍達603億美元，創下2021年以來最佳上半年表現。

亞太地區則以249件IPO居全球件數之冠，上半年募資296億美元，年增38%，主要由中國大陸及香港市場帶動，兩地合計募資208億美元，年增148%；歐洲、中東及非洲（EMEA）地區募資109億美元，年增15%，成長主要來自歐洲市場。

產業方面，金融業仍是募資金額最高的產業，上半年募資271億美元，主要受SPAC市場回溫帶動；工業類股則受惠於太空、國防及能源設備需求大增，募資225億美元，年增246%；資訊科技產業在AI及先進運算帶動下，募資208億美元。

台灣市場同樣維持成長，今年上半年共有19家公司上市，籌資208.5億元，較去年同期增加5家，其中創新板共有7家公司掛牌，近半數由PwC輔導。資誠聯合會計師事務所表示，在AI及半導體投資持續擴大下，預期下半年台灣資本市場仍可望延續成長動能。

SpaceX IPO 募資

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