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凱基銀行完成AI防詐模型聯合學習驗證 強化金融防護網

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
凱基銀行完成AI防詐模型聯合學習驗證，提升識詐效能強化金融防護網韌性。圖／凱基銀行提供
凱基銀行完成AI防詐模型聯合學習驗證，提升識詐效能強化金融防護網韌性。圖／凱基銀行提供

面對詐騙犯罪趨向集團化、跨境化及科技化且日新月異，凱基銀行持續深耕金融科技防詐能力，並和台北富邦銀行、合作金庫銀行、台中銀行、土地銀行、第一銀行、彰化銀行及陽信銀行等金融同業，共同與台灣人工智慧實驗室合作，針對AI防詐模型展開聯合學習計畫。凱基銀行在本次計畫中亦有顯著的成效，目前已完成第二階段驗證，警示帳戶辨識精確率（Precision%）提升5.6倍，有效強化異常帳戶識別能力，並降低誤判情形，後續也將規劃落地應用，不僅為跨行防詐奠定良好基礎，亦展現AI科技應用於金融防詐的具體成果。

凱基銀行表示，在金管會金融市場發展及創新處指引下，凱基銀行於2024年與8家銀行展開聯合學習計畫，運用超過2,600萬筆交易資料及逾50種詐騙標註特徵，透過台灣人工智慧實驗室平台共同建立台灣金融業專屬AI防詐模型。凱基銀行指出，聯合學習計畫不僅是AI模型技術的重要突破，更代表金融業跨機構合作防詐的新里程碑，各銀行無須交換原始資料，便可在兼顧個資保護與資料安全的前提下，共同訓練模型，讓AI得以學習不同銀行的詐騙樣態及風險特徵，進一步提升對新型態詐騙及異常交易的辨識能力，進而建立更具韌性的金融防護網。

凱基銀行強調，過去防詐模型主要建立於各銀行自身交易資料，雖已具備良好的辨識基礎，但對於跨機構、新型態或低發生率的詐欺樣態，仍可能受到資料視角限制。此次透過跨銀行聯合學習機制，進一步擴大AI模型的學習廣度與深度，結合金融同業累積的多元風險樣態及凱基銀行豐富的防詐經驗，讓模型能掌握更全面的異常交易特徵與詐欺樣態，持續提升防詐偵測效能。

而面對日益猖獗的詐騙手法，凱基銀行除了主動參與金融同業防詐聯盟外，也持續打造全方位「AI-RADAR 智能雷達防詐網」，發展Responsibility責任阻詐、Agile精準阻詐、Detection臨櫃阻詐、Alliance協力阻詐與Risk-base科技阻詐等五大面向，多管齊下防堵詐騙。凱基銀行特別將AI防詐系統導入專案管理制度，透過建置AI智能偵測模型，強化可疑帳戶的辨識度及精準度，優化異常交易監控能力，也協助第一線防詐人員更精準掌握風險訊號，提升攔阻詐騙效率與客戶資產保護成效。

凱基銀行未來也將持續深化AI及數據科技於風險管理與防詐領域的應用，並以具體行動配合政府機關、金融同業及科技夥伴推動防詐合作，繼續提升金融服務安全性與客戶信賴，守護民眾財產安全，打造更安心的金融環境。

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