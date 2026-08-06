不只SpaceX募資大成功 上半年IPO市場募資金額創新高、勁揚2倍

全球主要股市上半年表現強勁，連帶衝高2026年上半年全球IPO市場呈現爆發性成長，募資總額高達1780億美元，較去年同期成長2倍。其中，美國市場IPO募得1353億美元，居各市場之冠，尤其市場最聚焦的SpaceX募資案，就拿下750億美元，改寫全球史上最大IPO紀錄。

PwC Taiwan發布「2026上半年全球IPO展望」報告指出，這波全球IPO市場的強勁復甦主要由美洲市場強勢領軍，美洲地區2026上半年共完成203件IPO，募資1375億美元，年增幅高達404%，獨占全球總募資額的77%。其中，美國市場表現最為亮眼，總計募得1353億美元，占美洲區域高達98%。

市場最大焦點為航太巨擘SpaceX，一舉募得750億美元，創下全球史上最大IPO紀錄，單一案件即占上半年全球總募資額的42.1%，甚至超越2025上半年全球的募資總和。即使扣除SpaceX的極端值，美國上半年募資金額仍達到603億美元，創下2021年以來最活躍的上半年紀錄，顯示投資人對美國高品質IPO案的投資意願回升。

亞太地區上半年完成249件IPO，募資296億美元，年增38％，穩居全球IPO發行件數最多區域。亞太市場主要由中國大陸與香港帶動，兩地合計募得208億美元，較去年同期大幅成長148%，印度、馬來西亞及南韓等地市場表現也相當活躍。

2026上半年，亞太地區規模最大兩件IPO案分別是中國華潤新能源控股公司，募得31億美元；以及香港通訊國際控股公司，募得11億美元。

觀察上半年IPO產業類別，金融業上半年以154件IPO、募資271億美元居各產業之首，金額年增35%，但占全球總額比重已由去年的31.2%降至15.2%。PwC Taiwan表示，金融業的熱度大多得益於特殊目的收購公司（SPAC）的回溫，上半年共有123家SPAC上市，其中美國SPAC募資205億美元，占金融業總募資額近四分之三。

工業領域則受惠於太空、國防與能源設備需求暴增，上半年89件IPO共募得225億美元，較去年大幅成長246%，包含航太國防零組件製造商Arxis（11億美元）及核能開發商X-Energy（10億美元）均順利掛牌。

至於資訊科技產業在AI與先進運算浪潮推升下，上半年募得208億美元，占全球總額11.6%，除了Cerebras Systems與Quantinuum外，中國盛合晶微半導體也成功募得7億美元。