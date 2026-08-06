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資誠：上半年全球IPO募資1780億美元 增206年%

中央社／ 台北6日電

資誠（PwC）發布2026上半年全球IPO展望報告，今年上半年全球IPO市場募資總額衝上1780億美元，較去年同期大幅成長206%；台灣上市市場有19家公司掛牌，包括7家創新板公司，表現亮眼。

報告指出，受惠主要股市展現強勁韌性，今年上半年全球IPO市場呈現爆發性成長，主要由美洲市場強勢領軍，美洲地區共完成203件IPO，募資1375億美元，年增幅高達404%，獨占全球總募資額的77%，其中，美國市場表現最為亮眼，總計募得1353億美元，占美洲區域高達98%。

亞太地區方面，報告顯示，亞太地區上半年共完成249件IPO，募資296億美元，年增38%，持續穩居全球IPO發行件數最多的區域；主要由中國與香港帶動，兩地合計募得208億美元，較去年同期大幅成長148%，印度、馬來西亞及南韓等地市場表現也相當活躍。

至於歐洲、中東與非洲（EMEA地區）部分，上半年募得109億美元，年增15%，成長動能主要來自歐洲市場高達76%的年成長，抵銷中東地區相對疲軟的表現。

回到台灣，資誠說明，今年上半年台灣上市市場共有19家公司掛牌，籌資額新台幣208.5億元，較去年同期增加5家，創新板表現亮眼，共有7家創新板公司；上櫃市場共19家公司掛牌，籌資額新台幣109.6億元，以半導體業居首，共4家掛牌。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長林永智分析，展望下半年，在AI與半導體產業持續帶動全球科技投資浪潮下，台灣資本市場可望延續強勁動能。證交所以打造「亞洲NASDAQ」為目標，積極推動創新板制度優化，讓具成長潛力的新創與創新企業能夠更早接軌資本市場，取得發展所需資源。

林永智說明，櫃買中心也積極扶植新興高科技產業、創意產業、中小企業及微型企業掛牌及籌資，以多功能與多層次的全方位交易所為定位，透過創櫃板Plus計畫，從公司治理、財務制度及資訊揭露等面向提供系統性輔導，協助企業提升經營體質與市場透明度，逐步建立進入資本市場的關鍵能力，共同打造更具韌性與活力的創新生態系。

此外，資誠觀察，今年上半年全球前10大IPO案件合計募資993億美元，美國企業囊括8個席次，歐洲與亞洲僅各占1席，且當中有4件屬於工業類股，反映投資人的避險與布局情緒正逐漸轉向具備「重資產、低汰換」（HALO）特性的實體企業。

綜觀前10大案，第1大為太空探索科技公司SpaceX（750億美元），接著依序是AI晶片廠CerebrasSystems（56億美元）、軍工企業CSG（39億美元）、華潤新能源（31億美元）、燃氣引擎與分散式能源解決方案供應商Innio（24億美元）、空氣解決方案供應商Madison Air Solutions（22億美元）、地熱能源廠Fervo Energy（19億美元）、黑石數位基礎設施Blackstone Digital Infrastructure（18億美元）、軟體公司Bending Spoons（17億美元）以及量子運算公司Quantinuum（17億美元）。

資誠說明，本研究資料期間為2026年1月1日至6月30日；研究範圍為募資金額達500萬美元以上的交易案件，排除封閉式基金、BDC與OTC市場。

資誠 募資 IPO 創新板

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