全球人壽推「Plan Be」風險規劃概念 為家庭建立堅實防護網

父親節將至，全球人壽近期提出「Plan Be」風險規劃概念，提醒爸爸們扛起家庭經濟重責的同時，也不忘主動檢視家庭保障缺口，包含基本醫療保障、重大傷病與癌症治療支持，到長期照護準備，構築足以因應未來風險的安全基石。

全球人壽表示，許多人以為已有基本醫療保障就足夠，但當實際面對重大疾病、長期住院或長照需求時，才發現高額醫療自費、收入中斷與家人照護費用等狀況，才是真正壓垮家庭的關鍵。尤其對家庭經濟支柱而言，一場突如其來的疾病，影響的不只是個人健康，更可能連帶改變整個家庭原有的生活節奏與未來規劃。因此，「Plan Be」不只是單一商品概念，而是希望幫助民眾重新思考：在風險真正來臨前，自己與家人是否已經做好足夠的保障準備。

「Plan Be」依照不同人生階段與風險需求，規劃三大保障概念。第一層保障「Be Basic」，聚焦基礎醫療保障，協助民眾建立面對醫療支出的第一道防線；第二層保障「Be Better」，則希望在重大傷病或癌症發生後，讓保戶能擁有更充足的醫療照護支持與治療選擇權，降低疾病對個人生活品質與家庭造成的衝擊；而第三層保障「Be Brave」則關注超高齡社會下的長期照護需求，提前為未來可能面臨的照護需求做好準備。透過分層式保障概念，協助民眾更容易依照自身需求，逐步建立完整家庭風險防線。

同時，全球人壽也特別設計互動式「Plan Be」網站，透過疾病發生時的真實情境與醫療風險需求切入，協助民眾重新檢視不同人生階段可能面臨的保障缺口。民眾可透過線上保費試算功能，快速了解適合自己的保障方向與預算配置，讓保險規劃不再只是看不懂的條款，而是更貼近家庭需求的風險準備。

全球人壽多年來秉持「因為愛 責任在」的品牌理念，發揮保險核心職能，洞察客戶需求，聚焦人口老化，重大傷病患者增加的現代社會現象，將此融入商品設計之中，並榮獲2026保險信望愛獎「最佳商品創意獎-壽險組」優選肯定。

全球人壽指出，真正成熟的愛，不只是努力工作，更是提前替家人想好未來。父親節除了感謝爸爸平時對家庭的付出，也是一個重新檢視家庭保障的重要時機，透過提早規劃，替自己與家人保留更多面對未來的選擇權。這個父親節，不妨透過全球人壽互動式「Plan Be」網站，經由情境與線上保費試算，檢視家庭保障缺口，打造屬於自己的Plan Be。