看不見的槓桿？四貸同堂逼出30年來最大金融監理改革

四貸同堂議題愈演愈烈，中央銀行、金管會的監理方向，成為市場焦點，央行理事張建一強調，「四貸同堂」涉及不同金融市場，包括房屋貸款、房屋增貸、信用貸款以及證券融資融券，分別由不同主管機關管理，應該透過平台整合，全面監控；金管會官員則更重視銀行能否掌握客戶總曝險、還款能力與擔保品變化，並在風險升高前及時介入。

中央銀行第2季理監事會議紀錄顯示，央行理事持續關注房市與股市信用擴張對金融穩定造成的影響，尤其近年部分民眾透過房屋抵押貸款、增貸資金投入股市，再搭配信用貸款、融資融券等方式擴大投資部位，形成市場關注的「四貸同堂」現象。多位理事建議央行評估相關總體審慎監理措施，以降低信用快速擴張可能累積的金融風險。

建立跨機關資料共享平台

央行理事暨台經院院長張建一指出，目前央行信用管制主要聚焦在新增購屋房貸，包括不動產貸款集中度及房貸成數限制，但對於既有房貸戶透過增貸取得資金後流向股市的情況，現行監控範圍仍有限。

張建一表示，「四貸同堂」涉及不同金融市場，包括房屋貸款、房屋增貸、信用貸款以及證券融資融券，分別由不同主管機關管理。央行在整個信用鏈中主要掌握房貸資訊，但若要完整掌握個人整體負債狀況，必須整合金融機構聯合徵信中心（聯徵中心）資料，以及證券市場融資融券資訊，才能看清資金流向與風險全貌。

張建一強調，若要落實總體審慎監理措施，關鍵在於建立跨機關資料共享平台，讓相關資料能夠被整合分析。目前聯徵中心及證券交易所均屬金管會管轄範圍內，理想做法應由具備整合權限的單位主導資料串聯，才能有效掌握民眾多重借貸情形。

張建一指出，央行目前權責主要在貨幣政策、不動產信用管制及銀行信用資源配置管理；至於證券融資融券、信貸等業務，則屬金管會監理範圍。因此，央行能採取的措施仍僅能在既有職權內，例如調整不動產貸款成數、限制銀行信用集中度等。

金管會已從四層強化監理

「四貸同堂」監理防線陸續成行，但金管會官員強調，金管會最在意的，並不是客戶借了幾種貸款，而是銀行能否掌握客戶總曝險、還款能力與擔保品變化，並在風險升高前及時介入。

目前金管會已從四層強化監理，包括要求銀行10月起申報個人投資理財周轉金、緊盯業務成長與逾放等異常指標、研議擴大銀行與券商資訊交換，必要時再啟動專案檢查。

新增申報項目涵蓋理財型房貸、股票質押、信貸及其他周轉金，可把過去混在企業與個人用途中的資金單獨拉出。金管會可據此掌握個人借款投資理財的規模與變化，但不代表能精準追出多少錢實際流入股市。

在日常監理上，金管會已將「業務成長異常」及「風險指標顯著變動」列為兩大紅線，持續觀察房貸、信貸、股票質押及逾放比。若個別銀行成長偏離常態，將要求說明並強化控管，必要時交由檢查局深入查核。

最先看見風險的是銀行

目前多重貸款客戶占個金放款戶數僅低個位數，國銀逾放比維持0.14%至0.16%，金管會認為整體風險仍可控。

但官員坦言，低占比不等於低曝險，各銀行仍須緊盯高額、多重借款人的總負債與擔保情況，金管會最在乎的還是各銀行風險控管能力。

金管會也正研議擴大銀行與券商的雙向資訊交換，補上跨業槓桿資訊缺口。不過，申報數字再細、交換資料再多，最終仍無法取代銀行第一線的授信判斷。

客戶是否借得過多、收入能否支撐本息、擔保品是否集中，以及市場反轉後能否補繳，最先看見風險的仍應是銀行。

銀行若能把授信審核與貸後管理做好，才是阻止「四貸同堂」演變成信用風暴的真正防線。