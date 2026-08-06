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台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股回檔萬點激化「四貸同堂」槓桿風險，金管會雖已採取監理措施，未來仍需朝跨平台資訊交換與個股融資維持率精進等二大面向補強監理死角。聯合報系資料照
台股回檔萬點激化「四貸同堂」槓桿風險，金管會雖已採取監理措施，未來仍需朝跨平台資訊交換與個股融資維持率精進等二大面向補強監理死角。聯合報系資料照

台股今年上半年飆逾萬點衝到48000點，隨後回檔萬點造成股市上沖下洗，也激化「四貸同堂」的衝擊，對此金管會雖然已採取數項措施，但未來在監理面的強化，仍有長路要走，而且至少有二大面向必須努力。

其一，金管會應儘快完成協調證交所及聯徵中心之間的跨業資訊交換，唯有如此，才能完整看出借款戶在整個金融體系的「總槓桿」情況，金管會才能進一步對於銀行、證券為首的金融業者作融資相關業務更完整的槓桿風險監理。

舉例來說，銀行可在聯徵中心上看到該借款戶在所有銀行體系包括房貸、信貸、車貸、股票質押借款等所有的融資往來情況，但卻看不到該借款戶在券商體系的融資券、不限用途款項借貸金額有多少，同樣的，券商在進行該借款戶的融資券額度、不限用途款項借貸的審核時，同樣也看不到這位客戶在銀行體系的槓桿資料。

這種資訊無法互相交換最慘的後果，就是券商給一位早已在銀行債台高築的客戶，開了很大的融資券額度，或是銀行給一位在券商融資券額度開很大的客戶提供高額的信貸，一旦股災來襲，客戶的股票被斷頭、違約交割、無法還本付息，券商與銀行同受其災。

其二，關於股市融資擔保維持率資料的揭露。目前證交所揭露的數字，僅有全體1900家上市櫃公司的平均融資擔保維持率，但這個數字在股市震盪幅度加劇，而且股民集中投資於震盪劇烈的AI關聯產業的個股之下，已不足以作為觀察市場穩定性的指標，最明顯的就是在七月下旬台股短短五個交易日大跌近5千點，許多融資浮額在此時被清洗出場，其實已有許多個股的融資擔保維持率不到130%，很多投資人是因為遭「斷頭」才出場，但當時證交所公布的融擔維持率，最低時仍在175%，很顯然已無法反映出當時AI股在股災承受劇烈衝擊的情形，倘若相關統計數據能更精進，朝個股的平均融擔維持率，或是股民們的個別整戶融擔維持率座落的級距、範圍，這些對於台股投資的槓桿監理，都會有更多的幫助。

金管會之前針對四貸同堂風險，已經加強各項監理措施，包括設定「業務成長異常」與「風險指標顯著變化」兩大監理紅線、要求銀行申報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」，統計來監控民眾資金流入股市等投資數字的變化、並將由證交所建立信用融資交易監控儀表板。另外已找8家民營銀行來「喝咖啡」實地了解四貸同堂嚴重的程度，亦不排除必要時啟動專案金檢。

（系列6之6）

金管會 台股 槓桿 四貸同堂

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