台股高點震盪激化四貸同堂衝擊 金管會監理仍有二大面向有待強化

台股今年上半年飆逾萬點衝到48000點，隨後回檔萬點造成股市上沖下洗，也激化「四貸同堂」的衝擊，對此金管會雖然已採取數項措施，但未來在監理面的強化，仍有長路要走，而且至少有二大面向必須努力。

其一，金管會應儘快完成協調證交所及聯徵中心之間的跨業資訊交換，唯有如此，才能完整看出借款戶在整個金融體系的「總槓桿」情況，金管會才能進一步對於銀行、證券為首的金融業者作融資相關業務更完整的槓桿風險監理。

舉例來說，銀行可在聯徵中心上看到該借款戶在所有銀行體系包括房貸、信貸、車貸、股票質押借款等所有的融資往來情況，但卻看不到該借款戶在券商體系的融資券、不限用途款項借貸金額有多少，同樣的，券商在進行該借款戶的融資券額度、不限用途款項借貸的審核時，同樣也看不到這位客戶在銀行體系的槓桿資料。

這種資訊無法互相交換最慘的後果，就是券商給一位早已在銀行債台高築的客戶，開了很大的融資券額度，或是銀行給一位在券商融資券額度開很大的客戶提供高額的信貸，一旦股災來襲，客戶的股票被斷頭、違約交割、無法還本付息，券商與銀行同受其災。

其二，關於股市融資擔保維持率資料的揭露。目前證交所揭露的數字，僅有全體1900家上市櫃公司的平均融資擔保維持率，但這個數字在股市震盪幅度加劇，而且股民集中投資於震盪劇烈的AI關聯產業的個股之下，已不足以作為觀察市場穩定性的指標，最明顯的就是在七月下旬台股短短五個交易日大跌近5千點，許多融資浮額在此時被清洗出場，其實已有許多個股的融資擔保維持率不到130%，很多投資人是因為遭「斷頭」才出場，但當時證交所公布的融擔維持率，最低時仍在175%，很顯然已無法反映出當時AI股在股災承受劇烈衝擊的情形，倘若相關統計數據能更精進，朝個股的平均融擔維持率，或是股民們的個別整戶融擔維持率座落的級距、範圍，這些對於台股投資的槓桿監理，都會有更多的幫助。

金管會之前針對四貸同堂風險，已經加強各項監理措施，包括設定「業務成長異常」與「風險指標顯著變化」兩大監理紅線、要求銀行申報「投資股票等金融商品的理財周轉金貸款」，統計來監控民眾資金流入股市等投資數字的變化、並將由證交所建立信用融資交易監控儀表板。另外已找8家民營銀行來「喝咖啡」實地了解四貸同堂嚴重的程度，亦不排除必要時啟動專案金檢。

（系列6之6）