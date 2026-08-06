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市場動盪 投資人如何避免追高殺低？選擇適當產品及機制

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

投資人擔心AI面臨泡沫化，全球股市高檔拉回，震盪加劇。法人指出，市場大幅震盪，投資人很容易追高殺低，最好選擇股債兼備的產品，同時追求成長及收益，以分散風險。

富蘭克林投顧認為，AI的長期發展趨勢與相關需求並未減緩，全球龍頭企業投入AI的資本仍在持續快速擴張。最近台韓等亞洲科技股雖然修正幅度讓人心慌，但正是支撐AI發展的必要關鍵，長期需求仍具優勢。

富蘭克林投顧指出，散戶投資人畢竟不是專家，面對不時出現的波動震盪，很容易亂了方寸。這種時候最忌諱貿然進出，因為很可能追高殺低、得不償失。面對不確定性的正確投資方式，是選擇一檔具備多元布局、長期表現受肯定的產品，並用定期定額策略持續投入，拉長戰線應對短期震盪。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金為例，就提供完整的一站式新興市場投資方案，透過主題選股策略搭配新興國家公債，鎖定台韓AI龍頭，並精選新興市場公債，用一檔基金兼顧收益機會與分散風險。

另外，基金平台設有多樣機制，協助散戶投資人避免追高殺低。中租基金平台總經理蘇皓毅認為， AI供需缺口與算力基礎建設的中長期發展邏輯並未改變，建議投資人把握修正階段重新檢視配置紀律。

蘇皓毅建議，投資人可善用中租基金平台「靈活扣」機制，設定好「均線扣」的定期不定額扣款、「抄底投」的單筆加碼扣款，讓這類逢低自動化加碼機制在市場震盪時發揮效果，避免情緒追高殺低而錯失布局時機。

投資人 市場 機制

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