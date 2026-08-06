統計顯示 左右美股後市的關鍵不在於利率升降

美國聯準會（Fed）7月維持政策利率不變，但投資人仍擔心Fed將在9月升息。統計顯示，1971年以來，真正左右美股後續表現的關鍵並非利率升降，而是經濟是否陷入衰退。投資人面對短期政策雜音時，仍應回歸企業獲利與產業趨勢，把握市場修正帶來的長線布局機會。

鉅亨買基金統計，1971年以來，在未發生衰退的情況下，即使利率處於上行區間，S&P 500指數之後一年平均仍有約11.7%的報酬；在利率下行及維持不變期間，平均漲幅更達18.3%及19.7%。歷史經驗顯示，企業獲利與景氣循環的重要性，遠高於短期利率變化本身。

鉅亨買基金總經理張榮仁認為，目前全球AI投資循環並未改變。企業持續擴大資本支出，雲端運算、高效能運算及半導體等需求仍維持成長，近期市場修正反而提供重新布局機會。

張榮仁建議投資人，可聚焦具長期競爭力的「一軍市場」，包括台股基金、美股基金及全球科技基金等，以分批、定期定額等紀律投資方式持續累積部位，避免因短期市場波動而錯失長期成長契機。

張榮仁強調，市場每天都會出現新的利率、通貨膨脹或政策消息，但真正能創造長期投資報酬的，仍是企業獲利持續成長與產業趨勢帶來的價值。與其反覆猜測Fed下一步，不如把握市場震盪期間，持續布局AI等長期成長主題，透過紀律投資降低進場時點風險，讓時間與複利成為累積資產的重要助力。