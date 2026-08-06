快訊

麵線老店東發號「菜單蓋簽名」遭留一星負評 蔣萬安大氣回應

年輕人「四貸同堂」重壓股市！銀行高層揭兩大死角：看不見過度借貸

都是台股惹的禍？兆基事件敲響2警鐘 中小企業當心

聽新聞
0:00 / 0:00

統計顯示 左右美股後市的關鍵不在於利率升降

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國聯準會（Fed）7月維持政策利率不變，但投資人仍擔心Fed將在9月升息。統計顯示，1971年以來，真正左右美股後續表現的關鍵並非利率升降，而是經濟是否陷入衰退。投資人面對短期政策雜音時，仍應回歸企業獲利與產業趨勢，把握市場修正帶來的長線布局機會。

鉅亨買基金統計，1971年以來，在未發生衰退的情況下，即使利率處於上行區間，S&P 500指數之後一年平均仍有約11.7%的報酬；在利率下行及維持不變期間，平均漲幅更達18.3%及19.7%。歷史經驗顯示，企業獲利與景氣循環的重要性，遠高於短期利率變化本身。

鉅亨買基金總經理張榮仁認為，目前全球AI投資循環並未改變。企業持續擴大資本支出，雲端運算、高效能運算及半導體等需求仍維持成長，近期市場修正反而提供重新布局機會。

張榮仁建議投資人，可聚焦具長期競爭力的「一軍市場」，包括台股基金、美股基金及全球科技基金等，以分批、定期定額等紀律投資方式持續累積部位，避免因短期市場波動而錯失長期成長契機。

張榮仁強調，市場每天都會出現新的利率、通貨膨脹或政策消息，但真正能創造長期投資報酬的，仍是企業獲利持續成長與產業趨勢帶來的價值。與其反覆猜測Fed下一步，不如把握市場震盪期間，持續布局AI等長期成長主題，透過紀律投資降低進場時點風險，讓時間與複利成為累積資產的重要助力。

美股 利率 美國聯準會

延伸閱讀

股債混搭 雙收益降波動

抗震兼顧息收 數檔多重資產基金配息率達10%

15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

新興貨幣債 三優勢護體

相關新聞

金價衝上4,300美元關卡、創近期新高！三大原因推升金價強彈

國際金價延續反彈走勢，6日盤中現貨黃金一度觸及每英兩4,304.15美元，創近期新高，也突破4,300美元之上，而前一交易日現貨金價大漲4.4%，創2月以來最大單日漲幅，市場認為美元走弱、美債殖利率下滑，以及中東局勢緩和帶動油價回落，是推升金價強彈的主因。

美日干預匯市後 日圓甜甜價沒了嗎？

美日近期聯手干預匯市，日圓兌美元止跌回升，也讓日圓兌新台幣的「甜甜價」不那麼甜了！根據臺灣銀行最新牌告匯率，6日日圓現鈔賣出價約0.2079元，相較美日聯手干預前約0.201元，短短一周多已上漲0.0069元，若要兌換10萬日圓，需多支付約690元新台幣。

金控淨值衝6.5兆 配息添底氣！國泰、富邦撐起近六成增量

金控配息添動能。13家上市金控6月底自結淨值攀升到6.5兆元、單季暴增9,670億元，兩大數字同步寫下史上新高；國泰、富邦就撐起近六成增量，帶動壽險金控躍居成長主力，將為明年配息增添底氣。

外資7月匯出逾9,000億元 外匯存底降至5,942億美元

中央銀行昨（5）日公布7月外資匯出入情形，外匯局長蔡烱民表示，7月外資股利匯出及在台股賣超，使外資本金加計盈餘匯出金額高達280億美元（約新台幣9,041億元），攀歷史新高，央行適時進場提供美元流動性，維持外匯市場秩序，為外匯存底減少的主因。

父親節健康獻禮 富邦人壽「男性專屬保單」爸氣守護

父親節將至，許多爸爸總是肩負家庭與工作責任，卻常把自己的健康擺在最後。富邦人壽推出父親節健康獻禮，繼今年2月推出女性專屬防癌險，獲市場熱烈迴響，再推出男性專屬防癌險，聚焦男性好發癌症、攝護腺相關手術等風險面向，並結合健檢外溢機制，強化特定癌症、自費醫療、特定手術及壽險保障，提供「四大守護」力挺爸爸從容面對人生不同階段的健康挑戰，成為家庭支柱最堅實的後盾。

新台幣開盤升2.5分 為32.29元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以32.29元開盤，升2.5分

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。