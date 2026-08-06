合庫銀行參與 AI 防詐模型聯合學習驗證 規劃年內落地應用

面對詐騙手法持續翻新，金融防詐也必須不斷升級。合作金庫銀行、台北富邦銀行、土地銀行、台中銀行、第一銀行、凱基銀行、陽信銀行及彰化銀行等金融同業，與台灣人工智慧實驗室合作針對AI防詐模型展開聯合學習計畫，目前已完成第二階段驗證，整體警示帳戶精確率提升達兩倍，在警示帳戶精確率方面合作金庫銀行增加67%，並規劃於年內落地應用，為跨行防詐奠定良好基礎。

在金融監督管理委員會金融市場發展及創新處之指引下，聯合學習計畫運用逾2,600萬筆交易資料及超過50種詐騙標註特徵，共同建立台灣金融業專屬共用資料模型，在無須交換原始資料的前提下，透過參數設定共享機制進行共同訓練，學習不同金融機構所累積的詐欺態樣及風險特徵，有效提升模型對異常帳戶及新興詐騙樣態的辨識能力。

合作金庫銀行規劃模型落地後，將與現行AI防詐預警模型進行雙軌驗證，將聯合學習成果轉化為實際防詐效益，持續深化AI科技防詐應用，將疑似異常帳戶審查結果納入模型優化機制，透過累積風險特徵及詐欺樣態，不斷提升模型辨識能力與預警效能，打造「越用越聰明、越審越精準」的智慧防詐體系。

詐騙持續在變，防詐也要隨時與時俱進。合作金庫銀行以科技強化預警、以關懷深化防線，除了展現數位轉型的實力，更要實踐守護民眾資產的承諾。合作金庫銀行將讓「防詐」成為合庫的DNA，持續為社會大眾構築更安全、更值得信賴的金融守護圈。