金價衝上4,300美元關卡、創近期新高！三大原因推升金價強彈

國際金價延續反彈走勢，6日盤中現貨黃金一度觸及每英兩4,304.15美元，創近期新高，也突破4,300美元之上，而前一交易日現貨金價大漲4.4%，創2月以來最大單日漲幅，市場認為美元走弱、美債殖利率下滑，以及中東局勢緩和帶動油價回落，是推升金價強彈的主因。

近期美國公布的7月ADP民間就業人數及職位空缺（JOLTS）等經濟數據均低於市場預期，市場對Fed進一步升息的預期降溫，美元徘徊於六周低點附近，美國10年期公債殖利率同步回落，降低持有不孳息黃金的機會成本。此外，美國、伊朗與阿曼就荷莫茲海峽航運安排取得進展，油價回落也緩解市場對能源通膨的疑慮，進一步支撐金價表現。

市場分析指出，金價近期已突破4,200美元重要技術關卡，短線多頭動能明顯回升。隨著美元轉弱及資金重新回流貴金屬市場，亞洲黃金ETF資金持續流入，加上中國人民銀行連續增持黃金儲備，也為金價提供支撐。不過，世界黃金協會（WGC）統計顯示，今年上半年全球央行購金量仍較前幾年放緩，黃金ETF持倉亦處相對低檔，顯示市場情緒尚未完全恢復。

摩根大通則在報告中指出，在央行買盤轉趨保守、散戶資金轉向其他市場，以及亞洲實體黃金需求疲弱之際，對利率敏感的黃金 ETF 資金重新成為推動金價的邊際力量。

展望後市，市場將持續關注本周公布的美國非農就業等勞動市場數據，以及Fed官員後續談話，以研判利率政策方向。