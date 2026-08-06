富邦人壽推「男性專屬保單」四大守護聚焦攝護腺癌、睪丸癌等男性風險

父親節將至，許多爸爸總是肩負家庭與工作責任，卻常把自己的健康擺在最後。富邦人壽推出父親節健康獻禮，繼今年2月推出女性專屬防癌險，獲市場熱烈迴響，再推出男性專屬防癌險，聚焦男性好發癌症、攝護腺相關手術等風險面向，並結合健檢外溢機制，強化特定癌症、自費醫療、特定手術及壽險保障，提供「四大守護」力挺爸爸從容面對人生不同階段的健康挑戰，成為家庭支柱最堅實的後盾。

以台灣常見癌症來看，女性以乳癌、子宮頸癌與卵巢癌為主要風險，乳癌超過20年位居女性癌症發生率第一；男性則以大腸癌、肺癌及攝護腺癌較為常見，大腸癌亦長居男性發生率首位。美國癌症學會（ACS）統計亦顯示，乳癌與攝護腺癌分別為女性與男性最常見癌症之一，反映癌症風險具有明顯的性別差異。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，隨著健康風險日益個人化，不同性別在癌症型態、健康議題及醫療需求上都存在明顯差異，因此保障規劃也應從「一體適用」走向「精準守護」。因此，富邦人壽男性專屬防癌商品，不僅聚焦癌症風險，也納入男性特定手術及健康管理機制，透過更貼近風險特性的商品設計，提供更精準、適切的保障規劃。

現代男性肩負家庭與職場責任，往往在忙碌中忽略自身健康。父親節將至，正是重新檢視保障規劃的好時機，爸爸們可以透過男性專屬防癌險商品，聚焦男性高發癌症及攝護腺手術等熟齡男性高風險保障，富邦人壽建議，以「核心、暖心、健康、承諾」四大守護核心，為自己打造更完整的男性健康防護網。

1、核心守護：特定癌症加碼保障：根據國健署資料，攝護腺癌已是男性第三大癌症，且為近十年增加最快的男性癌症之一，發生年齡中位數約72歲。隨著台灣進入超高齡社會，男性癌症風險更值得及早關注。富邦人壽男性防癌保單提供首次罹癌(初期、輕度或重度癌症)即給付一次性保險金，並針對攝護腺癌、睪丸癌、大腸癌等男性特定癌症(重度)，自第二保單年度起提供階段式增額保障，最高可享保額1.5倍給付，強化癌症治療與自費醫療準備，讓保戶更有底氣選擇合適的治療方案。

2、暖心守護：熟齡風險一次照顧，涵蓋特定手術補助：隨著年齡增長，男性罹患攝護腺肥大的風險顯著增加，頻尿、夜尿及排尿困難等症狀常影響生活品質。為此，富邦人壽男性防癌保單涵蓋攝護腺/前列腺相關特定手術保障，提供更完整的熟齡健康防護，不只陪伴男性面對癌症，也能涵蓋不同階段常見的健康挑戰。

3、健康守護：健檢外溢打造健康本錢：富邦人壽表示，相較於疾病發生後的治療，更重要的是透過定期健檢建立主動健康管理觀念。保單具健檢外溢機制，鼓勵保戶定期檢視血壓、血糖、血脂及體位等健康指標，有助及早掌握潛在健康風險，把握癌症及慢性疾病「早期發現、早期治療」的重要時機。如保戶依條款規定提供健康檢查報告者，次一保單年度續期保費即可享折扣，讓健康管理與保險保障形成正向循環。

4、承諾守護：豁免保費延續各項給付項目之保障：除了健康與癌症保障外，也應兼顧家庭責任與長期規劃。富邦人壽男性專屬保單若首次罹患癌症(重度)，或因意外致成條款所列一至六級失能程度之一，次期起即豁免續期保費，保障持續有效，減輕治療期間的經濟負擔；此外若健康至保險年齡屆滿89歲或身故時，即領回年繳保險費總和的1.06倍(須扣除已領各項保險金)，兼顧保障需求與資金運用彈性，讓保戶不只有保障，更是對家庭的照顧與承諾。