聽新聞
0:00 / 0:00
美日干預匯市後 日圓甜甜價沒了嗎？
美日近期聯手干預匯市，日圓兌美元止跌回升，也讓日圓兌新台幣的「甜甜價」不那麼甜了！根據臺灣銀行最新牌告匯率，6日日圓現鈔賣出價約0.2079元，相較美日聯手干預前約0.201元，短短一周多已上漲0.0069元，若要兌換10萬日圓，需多支付約690元新台幣。
觀察台銀牌告匯率，7月下旬日圓現鈔賣出價一度跌至0.201元附近，吸引不少民眾搶換日圓，不過隨著日本官方出手穩定匯市，近期匯價一路攀升，8月3日一度升至0.2106元，今日則大約0.2079元，日圓的低價優勢相較於干預前明顯收斂。
美國財政部長貝森特表示，日圓過度疲弱已推升日本通膨壓力，也可能帶動亞洲貨幣進一步貶值。本國銀行分析指出，雖然近期日本與相關當局聯合干預規模相當顯著，但若要讓美元兌日圓持續走低，仍須仰賴美日利差進一步縮小。市場目前預期，日本央行年底前仍有機會再升息一碼，成為支撐日圓的重要因素之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。