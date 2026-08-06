美日干預匯市後 日圓甜甜價沒了嗎？

父親節將至，許多爸爸總是肩負家庭與工作責任，卻常把自己的健康擺在最後。富邦人壽推出父親節健康獻禮，繼今年2月推出女性專屬防癌險，獲市場熱烈迴響，再推出男性專屬防癌險，聚焦男性好發癌症、攝護腺相關手術等風險面向，並結合健檢外溢機制，強化特定癌症、自費醫療、特定手術及壽險保障，提供「四大守護」力挺爸爸從容面對人生不同階段的健康挑戰，成為家庭支柱最堅實的後盾。

2026-08-06 10:19