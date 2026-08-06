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美勞動市場穩定、中東局勢緩解 美元避險需求降溫

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國最新公布的6月JOLTS職缺數量下滑，但裁員規模仍維持低檔，顯示勞動市場整體仍處於相對平衡狀態，支持市場對美國聯準會短期維持利率不變的預期，同時，在荷莫茲海峽協議有進展等因素下，本國銀行分析，短期內美元的避險需求可能降溫。

市場傳出伊朗正考慮允許歐洲國家協助清除荷莫茲海峽水雷，美國與伊朗持續進行和談，帶動市場對區域緊張情勢緩解的期待。國銀認為，在勞動市場維持韌性、聯準會升息的急迫性有限，以及地緣政治風險降溫等因素影響下，短線將壓抑美元走勢。

避險 中東 美國聯準會

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