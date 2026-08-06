父親節健康獻禮 富邦人壽「男性專屬保單」爸氣守護

父親節將至，許多爸爸總是肩負家庭與工作責任，卻常把自己的健康擺在最後。富邦人壽推出父親節健康獻禮，繼今年2月推出女性專屬防癌險，獲市場熱烈迴響，再推出男性專屬防癌險，聚焦男性好發癌症、攝護腺相關手術等風險面向，並結合健檢外溢機制，強化特定癌症、自費醫療、特定手術及壽險保障，提供「四大守護」力挺爸爸從容面對人生不同階段的健康挑戰，成為家庭支柱最堅實的後盾。

以台灣常見癌症來看註，女性以乳癌、子宮頸癌與卵巢癌為主要風險，乳癌超過20年位居女性癌症發生率第一；男性則以大腸癌、肺癌及攝護腺癌較為常見，大腸癌亦長居男性發生率首位。美國癌症學會（ACS）統計亦顯示，乳癌與攝護腺癌分別為女性與男性最常見癌症之一，反映癌症風險具有明顯的性別差異。

富邦人壽財務精算處執行副總經理董采苓表示，隨著健康風險日益個人化，不同性別在癌症型態、健康議題及醫療需求上都存在明顯差異，因此保障規劃也應從「一體適用」走向「精準守護」。因此，富邦人壽男性專屬防癌商品，不僅聚焦癌症風險，也納入男性特定手術及健康管理機制，透過更貼近風險特性的商品設計，提供更精準、適切的保障規劃。

現代男性肩負家庭與職場責任，往往在忙碌中忽略自身健康。父親節將至，正是重新檢視保障規劃的好時機，爸爸們可以透過男性專屬防癌險商品，聚焦男性高發癌症及攝護腺手術等熟齡男性高風險保障，富邦人壽建議，以「核心、暖心、健康、承諾」四大守護核心，為自己打造更完整的男性健康防護網。

根據國健署資料註，攝護腺癌已是男性第三大癌症，且為近十年增加最快的男性癌症之一，發生年齡中位數約72歲。隨著台灣進入超高齡社會，男性癌症風險更值得及早關注。

富邦人壽男性防癌保單提供首次罹癌(初期、輕度或重度癌症)即給付一次性保險金，並針對攝護腺癌、睪丸癌、大腸癌等男性特定癌症(重度)，自第二保單年度起提供階段式增額保障，最高可享保額1.5倍給付，強化癌症治療與自費醫療準備，讓保戶更有底氣選擇合適的治療方案。

除了健康與癌症保障外，也應兼顧家庭責任與長期規劃。富邦人壽男性專屬保單若首次罹患癌症(重度)，或因意外致成條款所列一至六級失能程度之一，次期起即豁免續期保費，保障持續有效，減輕治療期間的經濟負擔；此外若健康至保險年齡屆滿89歲或身故時，即領回年繳保險費總和的1.06倍(須扣除已領各項保險金)，兼顧保障需求與資金運用彈性，讓保戶不只有保障，更是對家庭的照顧與承諾。