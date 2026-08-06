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金管會統計 熱錢未撤離、前七月仍淨匯入2.3兆元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會統計，外陸資7月淨匯出29.2億美元，終結連三月淨匯入；但前七月仍淨匯入739億美元、約新台幣2.38兆元，續寫同期新高，更已達去年全年兩倍，今年全年規模更有望改寫歷史紀錄。

7月單月回吐金額，僅占今年累計淨匯入不到4%，尚未撼動上半年建立的龐大資金水位。市場認為這較像台股漲多後的短期獲利了結，而非外資全面撤出台灣。

今年外資匯入力道主要集中在第2季。4月單月淨匯入264億美元、寫史上天量，5月再匯入208億美元、居歷史次高，6月也淨匯入116億美元，光第2季台股就吸金了588億美元。

券商主管指出，AI需求強勁、台灣出口與企業獲利穩健，加上台股市值墊高，帶動外資擴大台灣配置，使今年淨匯入規模遠高於過去。

不過，7月外資操作明顯轉趨保守。外陸資單月賣超上市櫃股票6,528.5億元、寫史上同期最大，並同步淨匯出29.26億美元，反映部分賣股後，本金也搬離台灣、暫時提高現金部位，應屬短期避險操作。

但拉長至前七月觀察，外資累計賣超上市櫃股票達1兆4,885億元、同寫同期最大，卻同時仍淨匯入新台幣2.38兆元，顯示外資賣超台股、獲利了結匯出盈餘後，又再淨匯入本金。

淨匯入 外資 金管會

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