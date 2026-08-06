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外資7月匯出逾9,000億元 外匯存底降至5,942億美元

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行5日公布7月外資匯出入情形，外匯局長蔡烱民表示，7月外資股利匯出及在台股賣超，使外資本金加計盈餘匯出金額高達280億美元（約新台幣9,041億元），攀歷史新高，央行適時進場提供美元流動性，維持外匯市場秩序，為外匯存底減少的主因。 聯合報系資料照
中央銀行5日公布7月外資匯出入情形，外匯局長蔡烱民表示，7月外資股利匯出及在台股賣超，使外資本金加計盈餘匯出金額高達280億美元（約新台幣9,041億元），攀歷史新高，央行適時進場提供美元流動性，維持外匯市場秩序，為外匯存底減少的主因。 聯合報系資料照

中央銀行昨（5）日公布7月外資匯出入情形，外匯局長蔡烱民表示，7月外資股利匯出及在台股賣超，使外資本金加計盈餘匯出金額高達280億美元（約新台幣9,041億元），攀歷史新高，央行適時進場提供美元流動性，維持外匯市場秩序，為外匯存底減少的主因。

央行公布截至7月底，我國外匯存底金額為5,942.7億美元，較6月底減少28.8億美元，已連續兩個月下滑。不過，我國外匯存底規模仍穩居全球第四大，僅次於中國大陸、日本及瑞士。

蔡烱民指出，每年7月向來是外資股利匯出的高峰期，加上7月外資大幅賣超台股，帶動新台幣兌美元走勢偏弱，央行為因應市場美元需求，提供美元流動性，協助市場平穩運作，因此外匯存底出現下降。

不過，他也強調，7月底以來市場情況已有改善，外資賣超台股的幅度逐漸收斂，5日更轉為買超台股逾900億元，外匯市場也觀察到外資賣出美元、匯入新台幣的情形，顯示資金動向轉變。

蔡烱民回顧2024年市場表現，同樣因外資股利大量匯出，7月新台幣一度走弱，但進入8月後即恢復升值。他認為，新台幣匯率走勢最重要仍取決於兩大因素，一是國際美元走勢，二是外資短期進出台股的資金流向，只要外資回流、美元趨勢轉弱，新台幣仍有機會轉強。

在影響外匯存底的另一項重要因素──主要貨幣對美元匯率變動方面，蔡烱民指出，7月美元指數下跌1.26%，美元走弱對我國外匯存底評價具正面效果。主要非美元貨幣普遍升值，其中澳幣升值2.27%，表現最強，其次為英鎊升值1.6%、加幣升值1.53%、歐元升值1.01%、日圓升值0.98%、人民幣升值0.75%、瑞郎升值0.3%；新台幣貶值1.66%。

此外，央行統計，截至2026年7月底，外資持有國內股票、債券及新台幣存款，按當日市價折算約為1兆6,631億美元，約當外匯存底的280%，較6月底下滑。

外資 外匯 外匯市場

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