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富邦金蔡明興 連3年登領袖百強

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
富邦金控董事長蔡明興獲選「哈佛商業評論」百大企業領袖，今年更榮登金融保險產業第一名。圖／富邦金提供
富邦金控董事長蔡明興獲選「哈佛商業評論」百大企業領袖，今年更榮登金融保險產業第一名。圖／富邦金提供

「哈佛商業評論」全球繁體中文版昨舉行「2026台灣企業領袖100強」頒獎典禮，富邦金控董事長蔡明興連續三屆入選百強榜單，今年更榮登金融保險產業第一名。

此次獲獎不僅展現其帶領富邦金控創造卓越經營績效的成果，也反映富邦長期推動永續治理、數位創新與社會共好的努力。

「哈佛商業評論」台灣企業領袖100強評比以台灣上市公司企業領袖為對象，依財務構面（百分之八十五）及ＥＳＧ構面（百分之十五）進行綜合評量，表彰長期為企業創造價值並兼顧永續發展的卓越企業家。

蔡明興表示，面對全球政經局勢快速變化，富邦金控始終秉持穩健經營精神，並透過完整多元的金融服務平台，滿足客戶、股東及社會多元需求。去年稅後淨利一二○九點四億元、ＥＰＳ八點三七元，穩居金控業獲利雙冠王。

面對ＡＩ浪潮帶來的新變革，蔡明興認為，ＡＩ不只是科技創新，更是提升生產力、服務品質與決策效率的重要驅動力，將協助金融業持續強化競爭優勢。

截至去年底，富邦金綠色金融實績已突破二點七兆元，並將二○三○年目標提高至三點二兆元，透過多元金融商品與服務，引導資金流向低碳及永續產業，攜手企業共同加速淨零轉型。

展望未來，蔡明興表示，今年適逢富邦集團創立六十五周年，富邦金將持續秉持「正向力量 成就可能」品牌精神，持續為台灣與世界注入正向能量。

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