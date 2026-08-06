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央行觀察：美日干預日圓 對我影響有限

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

日圓匯價跌至近40年新低後，美日罕見聯手干預匯市，引發全球高度關注。央行外匯局長蔡烱民昨（5）日表示，美日此次干預並非要「扭轉」日圓長期走勢，而是日圓先前明顯「Overshooting（過度反應）」，希望抑制過度貶值速度。

至於是否會牽動新台幣走勢，蔡烱民認為，影響相對有限，此次行動主要是美日雙方針對日圓匯率採取的措施，市場更關注的仍是美元走勢。由於美元是全球最主要的準備貨幣，多數貨幣升貶最終取決於美國經濟基本面、美聯準會（Fed）貨幣政策及利率方向。

蔡烱民表示，短期干預確實能發揮穩定市場效果，但決定日圓長期方向關鍵，仍是Fed利率政策與美元強弱。

蔡烱民指出，美日此次並未設定特定匯率目標，也不是要將日圓推升至某一價位，而是希望避免日圓持續走貶，尤其不樂見匯價跌向163至165價位。官方聯手釋放穩定匯市政策訊號，短期可望抑制市場過度投機，但若美國9月升息，日圓仍可能面臨新的貶值壓力。

他分析，市場預估Fed於9月升息機率略高於五成。若Fed最終決定升息，代表兩項重要訊息：一，美國通膨壓力仍在；二，美國經濟展現相當韌性，足以支撐較高利率環境。在此情況下，國際資金將流向經濟表現較佳、市場利率較高的國家，美元可望獲得支撐。

日圓 美日 日圓匯率

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